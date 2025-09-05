Gdzie jest burza? Pogoda pogorszyła się w kolejnych miejscach

czytaj dalej

W piątek Polska znajdzie się w zasięgu groźnych zjawisk pogodowych. Przez kraj przejdą burze, które miejscami mogą przybrać postać superkomórek. Mają im towarzyszyć ulewny deszcz, grad oraz silny wiatr. Kiedy i gdzie może zrobić się niebezpiecznie? Sprawdź, co prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.