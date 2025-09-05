Gdzie jest burza? Pogoda pogorszyła się w kolejnych miejscach

5 września 2025, 13:00
Aktualizacja: 5 września 2025, 14:00
Prognoza pogody na piątek
Pogoda na dziś

Gdzie jest burza? W piątek 5.09 w niektórych regionach Polski pojawiają się burze. Towarzyszą im opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował w piątek przed godziną 14 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę pojawiają się coraz liczniejsze burze w przyfrontowej strefie zbieżności wiatru.

CZYTAJ WIĘCEJ: Alert RCB w 11 województwach. "Zachowaj ostrożność"

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

  • pomorskim, w miastach Czersk i Skórcz;
  • łódzkim, w rejonie wsi Wola Krokocka;
  • śląskim, w okolicach wsi Niegowonice;
  • małopolskim, w rejonie miast Wolbrom i Skała;
  • świętokrzyskim, w okolicach wsi Łopuszna;
  • opolskim, w mieście Olesno.

Burze są umiarkowane, towarzyszą im opady do 15-20, lokalnie 30 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach osiągający do 60-80, a miejscami do 90 kilometrów na godzinę. Może padać grad.

Mapa i radar burz

