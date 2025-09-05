Gdzie jest burza? Pogoda pogorszyła się w kolejnych miejscach
5 września 2025, 13:00
Aktualizacja: 5 września 2025, 14:00
Gdzie jest burza? W piątek 5.09 w niektórych regionach Polski pojawiają się burze. Towarzyszą im opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował w piątek przed godziną 14 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę pojawiają się coraz liczniejsze burze w przyfrontowej strefie zbieżności wiatru.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwach:
- pomorskim, w miastach Czersk i Skórcz;
- łódzkim, w rejonie wsi Wola Krokocka;
- śląskim, w okolicach wsi Niegowonice;
- małopolskim, w rejonie miast Wolbrom i Skała;
- świętokrzyskim, w okolicach wsi Łopuszna;
- opolskim, w mieście Olesno.
Burze są umiarkowane, towarzyszą im opady do 15-20, lokalnie 30 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach osiągający do 60-80, a miejscami do 90 kilometrów na godzinę. Może padać grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock
