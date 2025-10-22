Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Efekt fenowy podgrzeje część kraju. Czeka nas też istotne załamanie pogody

|
Deszczowy dzień, jesień
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Pogoda w Polsce. W najbliższych dniach pogodę w naszym kraju będą kształtować dwa niże. W czwartek taki układ przyniesie wysoką temperaturę - w części kraju może być nawet 20 stopni. Od piątku aura zacznie się jednak psuć.

W czwartek przeważająca część kraju znajdzie się jeszcze w przedniej części rozległego niżu Irawan. Coraz większy wpływ na pogodę w Polsce będzie miał jednak Joshua - drugi, pogłębiający się obszar niskiego ciśnienia z centrum przemieszczającym się znad Kanału La Manche w kierunku krajów Beneluksu. Taki układ powoduje, że zbliżający się głęboki i aktywny niż pcha przed sobą do Polski strumień ciepłego powietrza z południowego zachodu. W połączeniu z tak zwanym efektem fenowym zapewni to w czwartek w południowej Polsce temperaturę maksymalną rzędu 19-20 stopni Celsjusza. Wysoko w górach halny powieje z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

Pierwsza część czwartku przyniesie na północnym wschodzie duże zachmurzenie i słabe opady deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. Będą one jednak stopniowo odsuwać się poza Polskę. W pasie północnym silne zamglenia i mgły oraz towarzyszące im całkowite zachmurzenie spowodują znaczne ograniczenia widzialności. W ciągu dnia na zachodzie zaznaczy się wzrost zachmurzenia do całkowitego i około południa pojawią się słabe, okresowo umiarkowane opady deszczu do 5-10 l/mkw. W pozostałej części kraju dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-13 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południu. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie umiarkowany, okresami dość silny. Porywy osiągną do 30-50 kilometrów na godzinę, a w górach - do 80-100 km/h, a w szczytowych partiach - nawet do 120 km/h.

Istotne załamanie pogody nastąpi w godzinach nocnych z czwartku na piątek na froncie chłodnym. Ciągłe opady obejmą niemal całą zachodnią połowę kraju, południe i częściowo centrum. Miejscami w 12 godzin spadnie do 15-30 l/mkw.

Piątek zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Na wschodzie i północy opady będą jednostajne, okresami intensywniejsze, do 10-20 l/mkw. w ciągu 12 godzin. Na zachodzie popada przelotnie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 11-13 st. C w całym kraju. Powieje dość silny i silny wiatr południowy, szybko i gwałtownie skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Porywy wyniosą do 30-50 km/h, lokalnie na krańcach zachodnich i na wybrzeżu - do 60-70 km/h. Na Bałtyku będzie szaleć sztorm.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

Po przejściu strefy frontu chłodnego, od soboty do poniedziałku włącznie, czeka nas wyraźne ochłodzenie. Polska będzie w dalszym ciągu w bliskim sąsiedztwie niżu z centrum nad Danią, z przewagą szybko przemieszczających się chmur i przelotnych opadów deszczu. W całym kraju zaznaczy się dość silny i okresami silny wiatr.

W sobotę będzie pochmurnie, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-7 l/mkw. Opady nie są spodziewane jedynie na Podkarpaciu. Słupki rtęci wskażą od 8-10 st. C na północy i w centrum do 11 st. C na południu. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie dość silny i silny w całym kraju. Porywy osiągną do 40-60 km/h.

W niedzielę możemy spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W przeważającej części kraju możliwy jest przelotny deszcz do 2-7 l/mkw. Na południowym wschodzie prognozuje się zanik opadów. Temperatura maksymalna będzie wyrównana w całym kraju i wyniesie 9-11 st. C. W całej Polsce powieje dość silnie i silnie z południowego zachodu, w porywach do 30-50 km/h, lokalnie - do 60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Początek nowego tygodnia nie przyniesie znacznej zmiany w pogodzie. W poniedziałek zachmurzenie będzie przeważnie duże, a na północy i w centrum możliwe są przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą 8-10 st. C w całym kraju. Wiatr z południowego zachodu okaże się dość silny i silny. Rozpędzi się do 30-50 km/h, lokalnie, szczególnie na zachodzie i wybrzeżu - do 60-70 km/h.

W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Jesień, wiatr
Silny wiatr. Są alarmy, będą kolejne
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
Świat
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
Nauka
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
Świat
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Świat
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica