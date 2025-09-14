Burze, ulewy, grad. Ostrzeżenia w 14 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami
Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane w województwach:
- pomorskim, poza powiatami zachodnimi;
- warmińsko-mazurskim;
- kujawsko-pomorskim;
- mazowieckim;
- podlaskim, poza kilkoma powiatami na północy regionu;
- łódzkim, poza północnym wschodem województwa;
- wielkopolskim, w części wschodniej regionu;
- dolnośląskim, w powiatach wschodnich;
- opolskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim;
- śląskim;
- małopolskim.
W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, rzędu 30-40 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65-70 kilometrów na godzinę.
W większości kraju ostrzeżenia zaczną wchodzić w życie w niedzielę w godzinach porannych, najpierw w województwach południowych, na koniec w północnych. W tej samej kolejności będą wygasać w niedzielę w godzinach 15-21. Jedynie w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego alarmy wygasną w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
