Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami
Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk.
Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich suma wyniesie 30-50 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze oraz porywy wiatru, których prędkość wyniesie do 75 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.
Alarmy będą ważne do godz. 20 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock