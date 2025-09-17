Logo TVN24
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia

Ulewy, deszcz
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega w części kraju przed silnym deszczem z burzami. Miejscami zjawiskom może towarzyszyć grad. Sprawdź, gdzie uważać na trudną pogodę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk.

Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich suma wyniesie 30-50 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze oraz porywy wiatru, których prędkość wyniesie do 75 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.

Alarmy będą ważne do godz. 20 w środę.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

pogodaprognozaprognoza pogodydeszczburzawiatr
