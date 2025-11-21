Logo TVN24
Prognoza

Śnieg w Polsce. "Coś ciekawego ma zadziać się w nocy z soboty na niedzielę"

|
Śnieg, zima
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o tym, jak zmieni się strefa opadów śniegu w nocy z soboty na niedzielę
Źródło: TVN24
W piątek rozpoczął się w Polsce prawdziwy atak zimy. Śnieg nie odpuści także w kolejnych dniach. O ile początkowo opady utrzymają się głównie na południu i południowym wschodzie kraju, o tyle później się to zmieni.

Jak powiedziała na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską ścierają się ze sobą dwie potężne masy powietrza - ciepła znad Morza Śródziemnego i zimna, która pochodzi znad Arktyki. W tej strefie tworzą się zafalowania - niewielkie wiry powietrza niosące ze sobą opady śniegu. Południowo-wschodnią Polskę czeka wędrówka trzech takich zafalowań.

Ciekawa sytuacja w nocy z soboty na niedzielę

Jak wyjaśniła synoptyk, w piątek i sobotę opady śniegu skupią się na południu i południowym wschodzie kraju. Ma się to jednak zmienić w nocy z soboty na niedzielę.

- Coś ciekawego ma zadziałać się w nocy z soboty na niedzielę, bo trzecie takie zafalowanie ma mocniej wkroczyć w Polskę i objąć już od północy w niedzielę do poniedziałku rano również Mazowsze, Podlasie, Warmię, Mazury i Ziemię Łódzką. W świetle dzisiejszych wyliczeń modelu GFS połowa Polski będzie przykryta śniegiem, z tym że te najobfitsze opady skupią się na południu i południowym wschodzie, bo to jednak będą trzy doby ciągłych opadów z niewielkimi przerwami - wytłumaczyła synoptyk.

Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu

Jeśli chodzi o atak zimy w większych miastach, to Arleta Unton-Pyziołek zaznaczyła, że w takich miejscach jak Kraków, Tarnów, Lublin, Łódź, Radom, Kozienice, Warszawa i Białystok spodziewa się przyrostu pokrywy śnieżnej do pięciu centymetrów. Ze względu na napływ znacznej ilości wilgoci znad Morza Śródziemnego niewykluczone są jednak większe opady. Dodała, że śnieg raczej nie będzie się długo utrzymywał, ponieważ grunt nie jest jeszcze wychłodzony.

Klatka kluczowa-41177
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o ataku zimy w Polsce
Źródło: TVN24

Do kiedy utrzyma się śnieg w górach?

Jak opowiadała Arleta Unton-Pyziołek, śnieg, który spadnie w górach w najbliższych dniach, powinien utrzymać się przez dłuższy czas.

- Przygotowujemy prognozę na grudzień i wygląda na to, że śnieg w górach utrzyma się do świąt. Czeka nas oczywiście kilka delikatnych fal ciepła, bo grudzień jednak coraz częściej przypomina jesień, ale zanosi się na to, że jednak ta zima częściej będzie do nas zaglądać w ciągu najbliższych tygodni - powiedziała.

Część Polski pod grubą warstwą śniegu. Zdjęcia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Część Polski pod grubą warstwą śniegu. Zdjęcia

Polska

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

