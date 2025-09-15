Logo TVN24
Prognoza

Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

Burza, piorun, deszcz
Pogoda w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB został wysłany w poniedziałek do odbiorców w zachodniej Polsce. Eksperci ostrzegają przed silnym wiatrem i lokalnymi opadami gradu. Gwałtowne podmuchy mogą porwać niezabezpieczone przedmioty.

"Uwaga! Dziś (15.09) możliwe burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie województwa:

  • lubuskiego;
  • zachodniopomorskiego (powiaty: choszczeński, myśliborski i wałecki);
  • wielkopolskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, szamotulski, śremski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski).

Jak się przygotować

Eksperci zaapelowali, aby usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, oraz zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Nie zapominajmy o przeparkowaniu aut w bezpieczne miejsce, zamknięciu okien i drzwi. Jeśli możemy, powinniśmy pozostać w domu, ale jeśli burza złapie nas poza domem, należy od razu znaleźć bezpieczne schronienie nie pod drzewami.

"Warto przygotować oświetlenie zastępcze, latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne" - dodali eksperci. Podczas jazdy samochodem powinniśmy zachować szczególną uwagę, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, a po drugie ze względu na to, że przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

O przypadkach, które mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło: PAP

Autorka/Autor: ast

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: muratart/Shutterstock

