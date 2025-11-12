Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"

Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, krótko przed godziną pierwszą w środę (polskiego czasu) do Ziemi dotarł pierwszy z trzech (lub dwa pierwsze połączone) koronalnych wyrzutów masy (CME) wyrzucony przez silne rozbłyski słoneczne. Efektem tego było pojawienie się zorzy polarnej w wielu miejscach na świecie. Świetlny spektakl na niebie można było podziwiać w sporej części Europy (w tym w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych.
Zorza polarna w Polsce i na świecie. Zdjęcia, nagrania
Zorza polarna pojawiła się między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z okolic Fromborka, gdzie działa sieć ciągłego monitoringu nieba w ramach sieci Skytinel, łowców meteorytów.
"Około 3 w nocy nasze kamery zarejestrowały niezwykły spektakl zorzy polarnej. Wszystko nagrane z najlepszego miejsca, wysuniętego na północ, gdzie mieści się prywatne obserwatorium astronomiczne" - napisali autorzy nagrania.
Niezwykłe zjawisko było widoczne także na Pomorzu. - Zaryzykowałam wyjazd na plażę i jak się okazało - warto było - napisała pani Marzena, która oglądała zorzę w Dębkach (woj. pomorskie).
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Świetlny spektakl podziwiali także mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Jeden z naszych czytelników przesłał nam zdjęcia z okolic Kolorado.
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
"To dopiero przedsmak"
Karol Wójcicki dodał, że to nie koniec aktywności zorzowej w naszym regionie. W stronę Ziemi zmierza kolejne CME - dużo szybsze i potężniejsze - które zostało wygenerowane przez wtorkowy rozbłysk klasy X5. Ma on dotrzeć w ciągu najbliższych kilku godzin, co może skutkować ekstremalną burzą magnetyczną.
"To najprawdopodobniej dopiero przedsmak tego, co może nas czekać tuż po zapadnięciu zmierzchu dzisiaj (środa, 12 listopada - przyp. red.)" - napisał autor profilu "Z głową w gwiazdach".
Autorka/Autor: fw
Źródło: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: @marzka44/Kontakt24