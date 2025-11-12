Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"

Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: tata-astronom/Kontakt24

Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, krótko przed godziną pierwszą w środę (polskiego czasu) do Ziemi dotarł pierwszy z trzech (lub dwa pierwsze połączone) koronalnych wyrzutów masy (CME) wyrzucony przez silne rozbłyski słoneczne. Efektem tego było pojawienie się zorzy polarnej w wielu miejscach na świecie. Świetlny spektakl na niebie można było podziwiać w sporej części Europy (w tym w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zorza polarna w Polsce i na świecie. Zdjęcia, nagrania

Zorza polarna pojawiła się między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z okolic Fromborka, gdzie działa sieć ciągłego monitoringu nieba w ramach sieci Skytinel, łowców meteorytów.

"Około 3 w nocy nasze kamery zarejestrowały niezwykły spektakl zorzy polarnej. Wszystko nagrane z najlepszego miejsca, wysuniętego na północ, gdzie mieści się prywatne obserwatorium astronomiczne" - napisali autorzy nagrania.

Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: tata-astronom/Kontakt24

Niezwykłe zjawisko było widoczne także na Pomorzu. - Zaryzykowałam wyjazd na plażę i jak się okazało - warto było - napisała pani Marzena, która oglądała zorzę w Dębkach (woj. pomorskie).

Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025 Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025 Źródło: @marzka44/Kontakt24 Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025 Źródło: @marzka44/Kontakt24 Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025 Źródło: @marzka44/Kontakt24 Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025 Źródło: @marzka44/Kontakt24 Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025 Źródło: @marzka44/Kontakt24

Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24 Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24 Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24 Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24 Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24 Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24 Zorza polarna, Rewa (Pomorskie) Źródło: Marek/Kontakt24

Świetlny spektakl podziwiali także mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Jeden z naszych czytelników przesłał nam zdjęcia z okolic Kolorado.

Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Źródło: Greg/Kontakt24 Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Źródło: Greg/Kontakt24 Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Źródło: Greg/Kontakt24 Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Źródło: Greg/Kontakt24 Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Źródło: Greg/Kontakt24 Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Źródło: Greg/Kontakt24

"To dopiero przedsmak"

Karol Wójcicki dodał, że to nie koniec aktywności zorzowej w naszym regionie. W stronę Ziemi zmierza kolejne CME - dużo szybsze i potężniejsze - które zostało wygenerowane przez wtorkowy rozbłysk klasy X5. Ma on dotrzeć w ciągu najbliższych kilku godzin, co może skutkować ekstremalną burzą magnetyczną.

"To najprawdopodobniej dopiero przedsmak tego, co może nas czekać tuż po zapadnięciu zmierzchu dzisiaj (środa, 12 listopada - przyp. red.)" - napisał autor profilu "Z głową w gwiazdach".