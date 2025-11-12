Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"

Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: tata-astronom/Kontakt24
W nocy z wtorku na środę w wielu miejscach na świecie, w tym w Polsce, pojawiła się zorza polarna. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania rozświetlonego nieba. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec aktywności zorzowej w naszym regionie.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, krótko przed godziną pierwszą w środę (polskiego czasu) do Ziemi dotarł pierwszy z trzech (lub dwa pierwsze połączone) koronalnych wyrzutów masy (CME) wyrzucony przez silne rozbłyski słoneczne. Efektem tego było pojawienie się zorzy polarnej w wielu miejscach na świecie. Świetlny spektakl na niebie można było podziwiać w sporej części Europy (w tym w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zorza polarna w Polsce i na świecie. Zdjęcia, nagrania

Zorza polarna pojawiła się między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z okolic Fromborka, gdzie działa sieć ciągłego monitoringu nieba w ramach sieci Skytinel, łowców meteorytów.

"Około 3 w nocy nasze kamery zarejestrowały niezwykły spektakl zorzy polarnej. Wszystko nagrane z najlepszego miejsca, wysuniętego na północ, gdzie mieści się prywatne obserwatorium astronomiczne" - napisali autorzy nagrania.

Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: tata-astronom/Kontakt24

Niezwykłe zjawisko było widoczne także na Pomorzu. - Zaryzykowałam wyjazd na plażę i jak się okazało - warto było - napisała pani Marzena, która oglądała zorzę w Dębkach (woj. pomorskie).

Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025

Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Źródło: @marzka44/Kontakt24
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Źródło: @marzka44/Kontakt24
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Źródło: @marzka44/Kontakt24
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Źródło: @marzka44/Kontakt24
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Źródło: @marzka44/Kontakt24

Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)

Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Zorza polarna, Rewa (Pomorskie)
Źródło: Marek/Kontakt24

Świetlny spektakl podziwiali także mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Jeden z naszych czytelników przesłał nam zdjęcia z okolic Kolorado.

Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych

Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Greg/Kontakt24
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Greg/Kontakt24
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Greg/Kontakt24
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Greg/Kontakt24
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Greg/Kontakt24
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Zorza polarna w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Greg/Kontakt24

"To dopiero przedsmak"

Karol Wójcicki dodał, że to nie koniec aktywności zorzowej w naszym regionie. W stronę Ziemi zmierza kolejne CME - dużo szybsze i potężniejsze - które zostało wygenerowane przez wtorkowy rozbłysk klasy X5. Ma on dotrzeć w ciągu najbliższych kilku godzin, co może skutkować ekstremalną burzą magnetyczną.

"To najprawdopodobniej dopiero przedsmak tego, co może nas czekać tuż po zapadnięciu zmierzchu dzisiaj (środa, 12 listopada - przyp. red.)" - napisał autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Autorka/Autor: fw

Źródło: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: @marzka44/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
zorza polarnaPolska
Czytaj także:
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Świat
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Gęsta mgła
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
Polska
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
Ciekawostki
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
Prognoza
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
Prognoza
Legwany spadają z drzew
Jest tak zimno, że legwany spadają z drzew
Świat
Ulewy na greckiej wyspie Lesbos
Zalane domy, zamknięte szkoły. Ulewy na greckiej wyspie
Świat
Deszcz ze śniegiem, opady
Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot
Prognoza
Pszczoła Megachile lucifer
Pszczoła z "diabelskimi rogami". Niezwykłe odkrycie
Nauka
Tiangong - wizualizacja
Utknęli przez kosmiczny śmieć. Co z ich powrotem na Ziemię?
Świat
Zorza polarna w Koronowie (Kujawsko-pomorskie)
Najsilniejszy rozbłysk w roku. Czy zobaczymy zorzę?
Nauka
Most w Camaligan podczas supertajfunu Fung-wong
Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie
Świat
Amazonia w punkcie krytycznym
Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"
Świat
"Wulkaniczne tornado" na Hawajach
"Wulkaniczne tornado" i trzystumetrowe fontanny lawy
Świat
Ulewny deszcz nadciąga nad Tajwan
Odwołane loty, tysiące ewakuowanych. "Nie możemy tracić czujności"
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Przed nami chłodne, pochmurne Święto Niepodległości
Prognoza
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Efekt jeziora. W nocy spadło 30 centymetrów śniegu
Świat
Mgła, noc
W nocy mgły i deszcz, w dzień - pochmurno i chłodno
Prognoza
Skutki tornada w Rio Bonito do Iguacu w Brazylii
Zawalone domy, przewrócone samochody. "Bezprecedensowa" katastrofa
Świat
Protest przeciwko smogowi w Indiach
"Moje dzieci będą żyły o 10 lat krócej niż ich kuzyni"
Smog
Jesień, słońce, ciepło
Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna
Prognoza
Akcja ratunkowa w masywie Picos de Europa
Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa
Świat
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
Świat
Susza w Iranie
Krytycznie niski poziom wody. Możliwa ewakuacja stolicy
Świat
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
Świat
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica