Żmija zygzakowata. Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"

Żmija zygzakowata
Ukąszenie żmii. Jak się zachować, a czego nie robić?
Źródło: pacjent.gov.pl, Nadleśnictwo Baligród
Chociaż większość gadów przygotowuje się już do zimowego snu, nadal można natknąć się na żmije zygzakowate. Leśniczy apelują, aby w momencie spotkania zachować bezpieczny dystans i pozwolić zwierzęciu odejść.

W ostatnich dniach leśniczy z Nadleśnictwa Łagów (woj. świętokrzyskie) zauważył aktywną żmiję zygzakowatą (Vipera berus). "Ciepłe, słoneczne dni mogą jeszcze skłonić te gady do krótkiej aktywności - szczególnie w nasłonecznionych miejscach, na skrajach dróg leśnych czy polanach" - napisało w poście na Facebooku nadleśnictwo. Przypomniało też, że żmija nie jest agresywna - ukąszenia zdarzają się jedynie w obronie, gdy zostanie zaskoczona lub nadepnięta.

"W razie spotkania - zachowaj spokój i odstąp, nie próbuj jej przepędzać ani łapać. W chłodniejsze dni żmije często szukają ciepła na ścieżkach czy kamieniach, dlatego warto uważać, gdzie stawiamy kroki" - przekazało Nadleśnictwo Łagów. Dodało, że jeśli zobaczy się żmije, należy zachować bezpieczny dystans i dać jej spokojnie odpełznąć.

Zimowy sen

Nadleśnictwo napisało, że żmije zygzakowate zapadają w sen zimowy zwykle w drugiej połowie października lub na początku listopada, gdy temperatura powietrza spada trwale poniżej 10 stopni Celsjusza. Gady zapadają w hibernację w norach, szczelinach skalnych lub pod korzeniami drzew - aż do wiosny.

Nie atakuje

Żmija zygzakowata (Vipera berus) to jedyny jadowity wąż żyjący w Polsce. Rozpoznamy ją dzięki wyraźnie wyodrębnionej od reszty sylwetki głowie o sercowatym kształcie, czerwonobrązowych oczach oraz charakterystycznym ciemnym zygzaku wzdłuż ciała - mniej widoczny jest on jedynie u osobników o umaszczeniu melanistycznym, czyli czarnym. Żmija zygzakowata jest gatunkiem objętym ochroną prawną - nie wolno jej zabijać, łapać ani niepokoić. To niezwykle pożyteczny mieszkaniec naszych lasów, który pomaga utrzymać równowagę w przyrodzie, regulując liczebność gryzoni.

Żmija zygzakowata (Vipera berus)
Żmija zygzakowata (Vipera berus)
Źródło: Shutterstock
Żmija zygzakowata - jak wygląda
Żmija zygzakowata - jak wygląda
Źródło: PAP

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl, Nadleśnictwo Łagów

Źródło zdjęcia głównego: Magdalena Zielińska, Nadleśnictwo Łagów

Gady, zwierzęta
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica