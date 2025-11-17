Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju

Zimowa aura na Przełęczy Okraj Źródło: TVN24

Początek tygodnia przyniósł w części Polski intensywne opady. W poniedziałek najsilniej pada na południowych krańcach kraju, a w Sudetach deszcz przerodził się w śnieg. Na terenie województwa dolnośląskiego do wieczora obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu.

Śnieg w Polsce. Uważajmy na drogach

Biało zrobiło się m.in. na łączącej Polskę i Czechy Przełęczy Okraj w Karkonoszach. Na wykonanych w poniedziałkowe południe nagraniach widać przysypane śniegiem domy, ogródki i samochody. Dla kierowców opady spowodowały tylko lekkie utrudnienia - drogi były oblodzone, ale przejezdne.

Zimą na górskich drogach należy zachować ostrożność. Przede wszystkim niezbędne jest posiadanie opon zimowych, które zapewnią nam odpowiednią przyczepność. Warto pamiętać także o kilku ważnych zasadach.

- Pierwsza rada jest taka, że ci, którzy jadą pod górę, mają pierwszeństwo - opowiadał w rozmowie z TVN24 Janusz Kowalski z Amelkowej Chaty na Przełęczy Okraj. - Nie szarżujemy na zakrętach, nie używamy często hamulca, przede wszystkim uważamy, uważamy, uważamy.

Gdzie pada śnieg? Na Śnieżce zaczną powstawać zaspy

W poniedziałek rano Karkonoski Park Narodowy poinformował, że jeszcze w tym tygodniu na Śnieżce spodziewane są nocne dwucyfrowe mrozy. Według przedstawicieli parku najzimniej ma być w czasie rozpogodzeń - w środę oraz w sobotę.

- Przez cały tydzień spodziewany jest na Śnieżce silny wiatr, do 80-100 kilometrów na godzinę, który będzie potęgował uczucie chłodu. Będą też powstawały zaspy - przekazano w mediach społecznościowych.

