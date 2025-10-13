Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia

Zjawisko na niebie, Białystok
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
We wtorek miejscami w Polsce pojawiły się pojedyncze wyładowania atmosferyczne. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zjawiska, które wyglądało jak microburst.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od pana Szymona, który twierdził, że w poniedziałek około godziny 13.30 zaobserwował zjawisko microburst. To silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który dociera do powierzchni ziemi. Towarzyszy mu silny wiatr, a czasami opady deszczu.

Pogoda w Polsce. Na Podlasiu w poniedziałek zagrzmiało

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, zjawisko to mogło się pojawić. Warunki synoptyczne sprzyjały dziś rozwojowi konwekcji i chmur cumulonimbus w tym rejonie kraju.

- Tylna część niżu Gerhard z centrum w rejonie Moskwy, napływ chłodniejszego, chwiejnego i dość wilgotnego powietrza oraz znaczny gradient baryczny przełożyły się na dobre warunki termodynamiczne i kinematyczne do rozwoju izolowanej konwekcji, a lokalnie nawet umiarkowanej - tłumaczył synoptyk. Jak uzupełnił, punktowo na Podlasiu pojawiły się też pojedyncze wyładowania. Przyznał też, że w zasięgu niemal każdej chmury cumulonimbus występuje umiarkowana lub silna turbulencja, mogą też występować np. prądy zstępujące.

Synoptyk przekazał także, że w okolicach Białegostoku około godziny 13.30 na radarach pojawiła się chmura cumulonimbus, miała około 5-6 kilometrów wysokości. Przyniosła opad deszczu o natężeniu 4-6 litrów wody na metr kwadratowy w godzinę. Ponadto, na stacji w Białymstoku odnotowano w tym czasie porywy wiatru dochodzące do 36-40 kilometrów na godzinę, chociaż w miejscu wykonania zdjęcia mogły być one silniejsze.

ZAOBSERWOWAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? WYŚLIJ NAM SWÓJ MATERIAŁ NA KONTAKT24

Zjawisko na niebie, Białystok

Zjawisko na niebie, Białystok
Zjawisko na niebie, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zjawisko na niebie, Białystok
Zjawisko na niebie, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zjawisko na niebie, Białystok
Zjawisko na niebie, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocą możliwe są przymrozki

Nocą możliwe są przymrozki

Prognoza
Nadciąga antycyklon Sieglinde

Nadciąga antycyklon Sieglinde

Prognoza

Autorka/Autor: dd

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Dykiert/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
pogodaburze
Czytaj także:
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Ulewy w Meksyku
Już ponad 60 ofiar śmiertelnych w pięciu stanach
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
Prognoza
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
Ciekawostki
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Nie rozstaniemy się z parasolami. Pogoda na jutro
Prognoza
Białe koralowce
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica