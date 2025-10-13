To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od pana Szymona, który twierdził, że w poniedziałek około godziny 13.30 zaobserwował zjawisko microburst. To silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który dociera do powierzchni ziemi. Towarzyszy mu silny wiatr, a czasami opady deszczu.

Pogoda w Polsce. Na Podlasiu w poniedziałek zagrzmiało

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, zjawisko to mogło się pojawić. Warunki synoptyczne sprzyjały dziś rozwojowi konwekcji i chmur cumulonimbus w tym rejonie kraju.

- Tylna część niżu Gerhard z centrum w rejonie Moskwy, napływ chłodniejszego, chwiejnego i dość wilgotnego powietrza oraz znaczny gradient baryczny przełożyły się na dobre warunki termodynamiczne i kinematyczne do rozwoju izolowanej konwekcji, a lokalnie nawet umiarkowanej - tłumaczył synoptyk. Jak uzupełnił, punktowo na Podlasiu pojawiły się też pojedyncze wyładowania. Przyznał też, że w zasięgu niemal każdej chmury cumulonimbus występuje umiarkowana lub silna turbulencja, mogą też występować np. prądy zstępujące.

Synoptyk przekazał także, że w okolicach Białegostoku około godziny 13.30 na radarach pojawiła się chmura cumulonimbus, miała około 5-6 kilometrów wysokości. Przyniosła opad deszczu o natężeniu 4-6 litrów wody na metr kwadratowy w godzinę. Ponadto, na stacji w Białymstoku odnotowano w tym czasie porywy wiatru dochodzące do 36-40 kilometrów na godzinę, chociaż w miejscu wykonania zdjęcia mogły być one silniejsze.

