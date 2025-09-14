Ulewy przechodzą nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach

Zalane ulice w Brodnicy Źródło: TVN24

W niedzielę od rana nad Polską przechodzi strefa opadów. W 14 województwach obowiązują alarmy pierwszego stopnia IMGW przed silnym deszczem z burzami.

Silne opady deszczu spowodowały wczesnym popołudniem zalania ulic w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Miejscami woda sięgała kół samochodów. Jak podał mł. bryg. mgr inż. Robert Czarnecki z Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy, do godziny 15 straż pożarna otrzymała około 30 zgłoszeń związanych z trudnymi warunkami pogodowymi. Strażacy interweniowali głównie przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, a działania zostały już zakończone.

Wysoki stan wody

W regionach Śląska obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód. Stan alarmowy został przekroczony jedynie na wodowskazie Szabelnia na Brynicy - poinformowały w niedzielę Wody Polskie w Gliwicach.

Jak poinformowały na portalu X Wody Polskie, na terenie administrowanym w Gliwicach utrzymują się intensywne opady deszczu. Stan alarmowy został przekroczony jedynie na wodowskazie Szabelnia na Brynicy.

"Zbiorniki w Polsce i w Czechach mają pełne rezerwy powodziowe. Od 13.09 obowiązuje I tryb dyżuru przeciwpowodziowego" - czytamy w komunikacie.