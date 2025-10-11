Martwa foka na plaży w Ustce Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt 24

Morze wyrzuciło na plażę Ustce martwą fokę. Zdjęcia zwierzęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Obecnie na plaży zachodniej w Ustce, a dokładnie tam, gdzie znajduje się zejście numer 31, znajduje się martwa foka. Miejsce tego zdarzenia zostało zgłoszone odpowiednim służbom oraz bosmanowi - przekazał internauta, który zaobserwował fokę.

Martwa foka na plaży w Ustce (woj. pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

Zdarzenie potwierdził w sobotę Paweł Żmuda z Błękitnego Patrolu WFF, organizacji zajmującej się pomocą ssakom morskim.

- Morze wyrzuciło martwą fokę na brzeg plaży w Ustce. Na miejscu byli już nasi wolontariusze, którzy wykonali dokumentację, jak również zabezpieczyli ciało w worek. Stan rozkładu nie pozwolił na określenie przyczyn zgonu, dlatego sprawa została przekazana do Urzędu Morskiego, który zajmie się utylizacją ciała - przekazał.

Informację potwierdziła również Agnieszka Veljković, rzecznik prasowa WWF Polska. - Wiemy, że osobnik był duży, natomiast jego stan nie pozwala określić przyczyny zgonu. Zwierzę zostało wyrzucone z morza już martwe - powiedziała.

Paweł Żmuda zapewnił, że ciało nie stanowi niebezpieczeństwa i w niedługim czasie zostanie zabrane z terenu plaży przed odpowiednie służby.