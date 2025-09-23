Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Iglaki zamierają w samym środku Polski

Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Drzewa w Arboretum w Rogowie
Źródło: PAP
W Arboretum w Rogowie (województwo łódzkie) coraz silniej odczuwalne są skutki zmian klimatu. Długotrwałe susze i fale upałów przyczyniają się do masowego zamierania świerków oraz innych iglaków. Liczba usychających okazów drastycznie wzrosła.

W Arboretum w Rogowie coraz wyraźniej dostrzegalne są skutki postępujących zmian klimatu. Jak zaznacza kierownik placówki, mgr inż. Piotr Banaszczak, szczególnie silnie na zmiany klimatu reagują drzewa iglaste - w niespotykanym dotąd tempie zamierają świerki oraz inne gatunki sosnowate.

Rocznie zamiera około 100 drzew

Według obserwacji naukowców, długotrwałe okresy suszy w połączeniu z falami upałów sprawiają, że iglaki, zwłaszcza te o płytkim systemie korzeniowym, nie są w stanie pobierać wystarczającej ilości wody. - O ile bowiem w poprzednich latach usychało po kilkanaście do 30 sztuk rocznie, tak teraz liczba ta zwiększyła się do około 100. Niektóre drzewa wymierają prawie doszczętnie - mówi Piotr Banaszczak.

Usychanie dotyczy przede wszystkim świerków, także choin, jodeł, niektórych sosen i modrzewi, a nawet daglezji, które nigdy wcześniej nie zamierały.

Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Z czego to wynika?

Masowe zamieranie drzew to skutek nie tylko braku wody, lecz także ograniczonych zdolności regeneracyjnych iglaków. Jak wyjaśnia kierownik Arboretum, skutki suszy często ujawniają się dopiero po roku lub dwóch. Osłabione drzewa stają się wtedy łatwym celem dla chorób i szkodników. - Dość powszechna jest opinia, że to kornik zabija świerki, ale to nie jest do końca prawda, bo on wchodzi na już osłabione drzewa. Gdyby były one silne i rosły w swoim optimum siedliskowym, klimatycznym, to kornik nie wyrządziłby im wielkiej szkody - wskazuje Piotr Banaszczak.

Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Na powierzchniach doświadczalnych na terenie Arboretum pozostały jedynie pojedyncze okazy iglaków typowych dla chłodnych stref klimatycznych, takich jak limba syberyjska, modrzew syberyjski, jodła balsamiczna czy świerk czarny. Wszystkie one źle znoszą upały i mają płytki system korzeniowy.

Placówka nie będzie ratować drzew

Placówka nie podejmuje prób ratowania drzew przez ich podlewanie. - Nasze arboretum to nie jest muzeum, lecz miejsce, w którym obserwujemy zmiany zachodzące pod wpływem między innymi zmiany klimatu. Nie bijemy też na alarm, bo on nie wywoła deszczu. Obserwujemy, a następnie wskazujemy, że takie zjawisko, jak zamieranie niektórych gatunków w wyniku upałów i suszy, występuje. Od początku istnienia świata jedyne, co jest stałe, to zmiany. One były, są i będą. Musimy się do nich dostosowywać i na nie reagować - podsumowuje Piotr Banaszczak.

Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

W miejsce obumierających iglaków będą sadzone gatunki lepiej przystosowane do cieplejszego klimatu. -Przyroda robi to od zawsze i dzięki temu mamy dzisiaj tyle gatunków roślin i zwierząt. Tworzą się bowiem nowe gatunki i na tym polega wzbogacanie się ekosystemów i dostosowywanie całej przyrody do zmian w otaczającym środowisku - mówi Piotr Banaszczak.

Arboretum w Rogowie jest placówką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz jednym z największych tego typu ogrodów w Polsce - rozciąga się na ok. 54 hektarach. Ośrodek położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Udostępnij:
TAGI:
ŁódzkieDrzewaZmiany klimatu
Czytaj także:
Most
Wezbrana rzeka niszczy most. Nagranie
Świat
Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Woda porwała turystkę z kempingu. Na oczach męża
Świat
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
Ciekawostki
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Zniszczenia na Filipinach
Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie
Świat
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Świat
Jesień, początek jesieni
Mamy już kalendarzową jesień
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Dziś będzie deszczowo i chłodno
Prognoza
Hiszpania piorun
Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie
Świat
Noc, jesień, deszcz
Przed nami chłodna noc
Prognoza
Misja IMAP
Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument
Nauka
Wieczór, noc, niebo, jezioro
Mieliśmy równonoc jesienną, ale dzień i noc nie były równe
Ciekawostki
Deszcz
Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni
Prognoza
Ragasa na Filipinach
Komunikat MSZ dla Polaków w Hongkongu. "Rozważ to przy planowaniu podróży"
Świat
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
Świat
Włochy
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
Świat
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
Świat
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
Polska
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
Prognoza
Zanieczyszczenia światłem
"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Nauka
Burza, noc
Gdzie jest burza? Błyska się w dwóch regionach
Polska
Pochmurne nocne niebo
Chmury spowiją niebo nad częścią kraju
Prognoza
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
Prognoza
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
Nauka
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Prognoza
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
Prognoza
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
Nauka
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Ciekawostki
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica