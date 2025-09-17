Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Jak poinformował w środę około godziny 15 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Polską pojawiają się liczne cumulonimbusy, czyli chmury burzowe, ale nie są one mocno wypiętrzone. Z chmur tych punktowo umiarkowanie i przelotnie pada.

Gdzie jest burza?

Aktualnie burze występują w województwiach:

podlaskim , w rejonie miasta Dąbrowa Białostocka;

lubelskim, w okolicach Chełma.

Burze są krótkotrwałe i słabe. Towarzyszą im przelotne opady deszczu do 4-6 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 50-60 kilometrów na godzinę. Wyładowania są jeszcze możliwe na Wybrzeżu - tam lokalnie sumy opadów mogą być wyższe, ponieważ cały czas tworzą się chmury.

