Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje

Jak poinformował w środę około godziny 15 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Polską pojawiają się liczne cumulonimbusy, czyli chmury burzowe, ale nie są one mocno wypiętrzone. Z chmur tych punktowo umiarkowanie i przelotnie pada.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gdzie jest burza?
Aktualnie burze występują w województwiach:
- podlaskim, w rejonie miasta Dąbrowa Białostocka;
- lubelskim, w okolicach Chełma.
Burze są krótkotrwałe i słabe. Towarzyszą im przelotne opady deszczu do 4-6 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 50-60 kilometrów na godzinę. Wyładowania są jeszcze możliwe na Wybrzeżu - tam lokalnie sumy opadów mogą być wyższe, ponieważ cały czas tworzą się chmury.
Mapa i radar burz
Autorka/Autor: anw
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock