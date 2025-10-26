Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem

Jak przekazał około godziny 15.30 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce występują słabe, pojedyncze burze.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwie mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Żuromin, Bieżuń, Raciąż, Staroźreby, Płock.
Suma towarzyszących burzom opadów deszczu wynosi do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powiewa z prędkością 50-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
