Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem

Prognoza pogody na niedzielę

Jak przekazał około godziny 15.30 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce występują słabe, pojedyncze burze.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwie mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Żuromin, Bieżuń, Raciąż, Staroźreby, Płock.

Suma towarzyszących burzom opadów deszczu wynosi do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powiewa z prędkością 50-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz