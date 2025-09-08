Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

Lej kondensacyjny został zaobserwowany w Marklowicach (woj. śląskie) podczas poniedziałkowej burzy. Nie była to jednak typowa trąba powietrzna, tworząca się wysoko nad naszymi głowami.

W poniedziałek na południu Polski popołudnie przyniosło gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Zgodnie z prognozami nad regionem rozwinęły się liczne superkomórki burzowe, które generowały przede wszystkim opady dużego gradu. Miejscami intensywnie padało, konieczne były także strażackie interwencje.

Tworzy się przy ziemi

Jak podają Polscy Łowcy Burz, jedna z dużych burz doprowadziła także do powstania trąby powietrznej. Lej kondensacyjny został zaobserwowany w miejscowości Marklowice w województwie śląskim. Zjawisko, choć krótkotrwałe, wywarło wrażenie na mieszkańcach i zostało udokumentowane na zdjęciach oraz nagraniach.

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński przekazał, że w poniedziałek występowały bardzo dobre warunki do rozwoju prądów wstępujących ze względu na obecność górnego niżu i dolnych stref zbieżności wiatru.

- Nagranie nie oddaje wszystkiego w stu procentach, ale wydaje się, że to jest "landspout", coś w rodzaju "trąby powietrznej lądowej". Nie jest ona związana z superkomórką burzową z mezocyklonem. To zjawisko gwałtowne, jednak słabsze niż typowa trąba powietrzna z dobrze wyrażonym lejem kondensacyjnym sięgającym ziemi - wskazał.

Jak wyjaśnił synoptyk, landspout tworzy się od ziemi. Powstaje przy ziemi, na przykład na granicy zbieżności wiatru, który potem jest "zasysany" i rozciągany w pionie przez prądy wstępujące chmury Cumulonimbus.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: Polscy Łowcy Burz, tvnmeteo.pl