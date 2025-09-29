Burze w Polsce. Na Śląsku sypnęło gradem

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl, Polska znajduje się obszarze wyżowym, w który wbiła się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Front ten, tworzony przez kłębiące się zachmurzenie, pchany jest od północnego wschodu przez masy powietrza pochodzenia arktycznego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Burze w Polsce. Na Śląsku spadł grad
Po południu na froncie mocno kłębiły się chmury typu cumulus, które lokalnie rozrosły się w cumulonimbusy, czyli chmury burzowe. To z nich spadł grad. W Małopolsce, w rejonie Sułkowic i Wadowic, nawet przez chwilę zagrzmiało. Zjawiska miały słabe i umiarkowane natężenie.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie gradu, który spadł w miejscowości Szałsza w województwie śląskim.
Autorka/Autor: anw
Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Szałsza