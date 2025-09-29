Logo TVN24
Polska

Burze w Polsce. Na Śląsku sypnęło gradem

Grad na Śląsku
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
W Tatrach spadł śnieg, a na Śląsku - grad. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek miejscami pojawiały się burze.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl, Polska znajduje się obszarze wyżowym, w który wbiła się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Front ten, tworzony przez kłębiące się zachmurzenie, pchany jest od północnego wschodu przez masy powietrza pochodzenia arktycznego.

Burze w Polsce. Na Śląsku spadł grad

Po południu na froncie mocno kłębiły się chmury typu cumulus, które lokalnie rozrosły się w cumulonimbusy, czyli chmury burzowe. To z nich spadł grad. W Małopolsce, w rejonie Sułkowic i Wadowic, nawet przez chwilę zagrzmiało. Zjawiska miały słabe i umiarkowane natężenie.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie gradu, który spadł w miejscowości Szałsza w województwie śląskim.

Grad na Śląsku
Źródło: Kontakt24/ Szałsza

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Szałsza

