Burze w Polsce. Na Śląsku sypnęło gradem

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl, Polska znajduje się obszarze wyżowym, w który wbiła się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Front ten, tworzony przez kłębiące się zachmurzenie, pchany jest od północnego wschodu przez masy powietrza pochodzenia arktycznego.

Burze w Polsce. Na Śląsku spadł grad

Po południu na froncie mocno kłębiły się chmury typu cumulus, które lokalnie rozrosły się w cumulonimbusy, czyli chmury burzowe. To z nich spadł grad. W Małopolsce, w rejonie Sułkowic i Wadowic, nawet przez chwilę zagrzmiało. Zjawiska miały słabe i umiarkowane natężenie.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie gradu, który spadł w miejscowości Szałsza w województwie śląskim.

Grad na Śląsku Źródło: Kontakt24/ Szałsza