Polska

Atak zimy. "Od 35 lat nie było tu takiego śniegu"

lesko
Reporter TVN24 Paweł Łukasik z zaśnieżonego Leska
Źródło: TVN24
80 tysięcy odbiorców w województwie podkarpackim nie ma prądu - przekazało po godzinie 9 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Problemy występują też w Małopolsce. Strażacy mają ręce pełne roboty w związku z atakiem zimy na południu Polski. Zgodnie z prognozami śnieg ma sypać dalej.

Od piątku w Polsce trwa atak zimy. W nocy z piątku na sobotę miejscami jeszcze dosypało śniegu.

Sprawdź aktualną prognozę: Tu jeszcze dosypie śniegu >>>

Tysiące osób bez prądu po ataku zimy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie poinformowało, że do godziny 9 w sobotę z powodu silnych opadów 80 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Tak wygląda to z podziałem na regiony: rejon energetyczny Krosno - 37 tys. bez prądu, Sanok - 13 tys., Mielec - 11 tys., Lezańsk - 7 tys., Rzeszow - 6 tys.

Strażacy w województwie podkarpackim odnotowali od północy około 370 interwencji związanych z zimową pogodą. Dotyczyły one głównie połamanych gałęzi oraz uszkodzonych linii energetycznych. Awarie są usuwane na bieżąco.

Z kolei w Małopolsce do godziny 8 ponad osiem tysięcy odbiorców nie miało prądu.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odnotowała 177 zgłoszeń. Dotyczyły głównie powalonych lub złamanych konarów drzew, uszkodzonych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Było też 78 zdarzeń okołodrogowych (wypadki, kolizje i inne).

"Od 35 lat nie było tu takiego śniegu"

Zima spowiła między innymi Lesko na Podkarpaciu, gdzie był reporter TVN24 Paweł Łukasik. W nocy dopadało tam dużo śniegu - jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na stacji Lesko zanotowano pokrywę o grubości 33 mm. Na Połoninie Wetlińskiej spadło nawet 60 cm.

Paweł Łukasik zapytał jednego z mieszkańców Leska, czy pamięta, kiedy ostatnio w mieście było tak dużo białego puchu.

- Oj, nie pamiętam. Od 35 lat nie było tu takiego śniegu. W Bieszczadach jesteśmy przygotowani, zimy były raz lepsze, raz gorsze, dajemy radę - powiedział. - Będziemy żyli, będziemy się uśmiechali - podsumował.

Jedna z mieszkanek Leska ubolewała nad warunkami panującymi w mieście.

- Śnieg okropny, wychodziłam o 6 rano do kościoła i nie było przejścia, chodniki niepoodkurzane (...) Zima zimą, to już koniec listopada, ale chodniki powinny być poodkurzane, śnieg odgarnięty - narzekała.

Klatka kluczowa-43438
Reporter TVN24 Paweł Łukasik z zaśnieżonego Leska
Źródło: TVN24

Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Śnieg nie odpuścił także mieszkańcom Małopolski. W sobotę w Poroninie był reporter TVN24 Maciej Stasiński, który przekazał, że zgodnie z oficjalnymi pomiarami w piątek spadło tam 26 cm białego puchu. Według reportera wieczorem pokrywa przekroczyła miejscami 30 cm, a do sobotniego poranka przybyło jeszcze 7-8 cm świeżego śniegu. Nad ranem już nie padało.

Zimowe warunki utrzymały się także w Tatrach. Jak przekazał reporter, na Kasprowym Wierchu było prawie -13 stopni Celsjusza. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) utrzymało drugi (umiarkowany) stopień zagrożenia lawinowego. W sobotę obowiązuje on od wysokości 1700 metrów, a niżej ważny jest pierwszy stopień. Według Stasińskiego to groźna sytuacja, ponieważ wiele osób ignoruje niższe stopnie zagrożenia, a ryzyko lawiny wciąż jest znaczne.

Klatka kluczowa-43406
Reporter TVN24 Maciej Stasiński o sobotniej zimie w Małopolsce
Źródło: TVN24

Sytuacja na drogach

Jak informował po godzinie 9 reporter TVN24, na Podkarpaciu panują trudne warunki drogowe - należy zachować ostrożność. Miejscami zalega błoto pośniegowe.

Z kolei Biuro Wojewody Małopolskiego przekazało, że wszystkie drogi w województwie małopolskim są przejezdne. Nawierzchnie dróg są czarne, lokalnie występuje błoto pośniegowe. Prowadzone są działania związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg.

Klatka kluczowa-43654
snieg

Autorka/Autor: kp,ast,jzb/lulu

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

