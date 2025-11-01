Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pogoda

Pogoda w górach 1 listopada. Gdzie panują dobre warunki

|
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało o warunkach w górach 1 listopada. W Karkonoszach i Tatrach trzeba uważać na szlakach. Lepsza pogoda do wędrówek panuje w Beskidach.

Weekend 1 i 2 listopada to dla wielu osób nie tylko czas odwiedzin grobów bliskich, ale także wędrówek po górach.

Trudne warunki w Karkonoszach

W wyższych partiach Karkonoszy warunki do wędrówek są trudne. Karkonoska Grupa GOPR poinformowała w porannych komunikacie, że panuje tam zimowa aura. Miejscami trasy są oblodzone i występują zaspy o wysokość do jednego metra. Na popularnych wśród turystów szlakach na Łabski Szczyt (1471 m n.p.m.), Wielki Szyszak (1509 m n.p.m.) czy Śnieżkę (1603 m n.p.m.), najwyższy szczyt Karkonoszy, temperatura w sobotni poranek wynosiła od 7 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr osiągał tam prędkość do około 40 kilometrów na godzinę. Zachmurzenie było małe, a widoczność - bardzo dobra.

Karkonoska Grupa GOPR przypomniała także, że warunki w górach mogą się bardzo szybko zmienić i poprosiła o odpowiednie przygotowanie się do wędrówek. W górach pojawiły się już warunki sprzyjające przemieszczaniu się pokrywy śnieżnej - w środę wydano pierwszy komunikat lawinowy dla Karkonoszy.

Poranek Karkonosze

Poranek Karkonosze
Poranek Karkonosze
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poranek Karkonosze
Poranek Karkonosze
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Inwersja termiczna

W sobotni poranek w Karkonoszach doszło do ciekawej sytuacji termicznej. Jak poinformowała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, o godzinie 6 w kotlinie Jeleniogórskiej zanotowano 1 stopień Celsjusza, a na Śnieżce - aż 9 st. C.

Jak wyjaśniła synoptyczka, zjawisko to zwane jest inwersją termiczną. Wystąpiło dlatego, że Polska dostała się na chwilę pod wpływ wyżu znad Bałkanów. To układ, w którym powietrze w troposferze, najniższej warstwie atmosfery, osiada zamiast się unosić. Zimne powietrze z wyższych warstw atmosfery opada ku ziemi, ogrzewając się w trakcie sprężania, czyli zmniejszenia jego objętości. Poza tym z południowego zachodu zaczęło napływać ciepłe powietrze, które musiało pokonać barierę górską.

Taka sytuacja doprowadziła do powstania inwersji termicznej. Jak poinformowała synoptyczka, dobrze było ją widać w godzinach porannych, gdy osiadanie nie dotarło jeszcze do samej ziemi. Wówczas wychłodzony grunt w Kotlinie Jeleniogórskiej wpłynął na wychłodzenie się powietrza w przyziemnej warstwie, a nad nią zalegała cieplejsza warstwa, przez co wysoko w górach było znacznie cieplej. W dzień temperatura się wyrówna, zwłaszcza że obszar wyżowy zaczął ustępować miejsca niżowi.

W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta

Świat

Śnieg i oblodzenia w Tatrach

Trudne warunki do uprawiania turystyki panują także w Tatrach. Jak przekazał w komunikacie Tatrzański Park Narodowy (TPN), na szlakach powyżej górnej granicy lasu zalega śnieg i występują oblodzenia, przez co miejscami jest bardzo ślisko. Ponadto w niektórych miejscach mogą leżeć drzewa powalone przez wiatr. Eksperci zalecili, by w wyższe partie gór wybierały się tylko doświadczone i odpowiednio wyposażone osoby.

TPN przypomniał także, że w związku z pracami remontowymi występują utrudnienia na czerwonym szlaku na odcinku Zahradziska - Chuda Przełączka (szlak z Doliny Kościeliskiej na Czerwone Wierchy) oraz zielonym, głównym szlaku w Dolinie Kościeliskiej. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność.

Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Źródło: TOPR

Dobra pogoda w Beskidach

Lepsze warunki do wędrówek panują w Beskidach. Ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku przekazał, że rano termometry wskazywały w górach 8-9 st. C. Na szlakach powyżej 1000 m n.p.m. i w miejscach zacienionych można jednak spodziewać się oblodzeń, przez co zalecił ubranie raczków. W partiach szczytowych Babiej Góry i Pilska leży 5-10 centymetrów śniegu. Ratownik przypomniał, by przy planowaniu wędrówek wziąć po uwagę szybko zapadający zmrok.

Warto mieć na uwadze, że w rejonie Babiej Góry trwa remont fragmentu szlaku niebieskiego na odcinku od Markowej w Zawoi do skrzyżowania ze szlakiem czarnym. W Międzybrodziu Żywieckim konserwatorzy prowadzą jesienny przegląd techniczny kolejki na Żar. Z tego samego powodu nie kursują też „kanapy” na Skrzyczne.

Złota jesień w Beskidach
Złota jesień w Beskidach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, Tatrzański Park Narodowy, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TOPR

Udostępnij:
TAGI:
pogodaGóryTatryKarkonoszeBeskidy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Prognoza
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Prognoza
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
Świat
Powódź w Pizie
Zalane historyczne centrum Pizy
Świat
Wrocław, przewrócone drzewo przy budynku na ul. Tęczowej
Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
Polska
Zniszczenia na Jamajce
Historyczne zniszczenia. "Chciałbym o tym zapomnieć"
Świat
Pogodna aura
Pogoda dopisze, na termometrach do 14 stopni Celsjusza
Prognoza
Silny wiatr, noc
Tu aura będzie groźna. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Prognoza
Noc z silnym wiatrem i opadami deszczu
Nadchodzi niespokojna noc
Prognoza
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
Polska
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
Świat
Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie
Cyklon Montha. Zabici, wstrzymane wyprawy na Mount Everest
Świat
Silny wiatr
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Front atmosferyczny przyniesie do Polski duże opady
Tak dynamiczny front przejdzie przez Polskę
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica