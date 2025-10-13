Testowy lot megarakiety Starship. Co z powrotem na Księżyc?

Kolejny lot testowy rakiety Starship Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Lada moment ma odbyć się kolejny lot testowy rakiety Starship - największej i najpotężniejszej, jaką kiedykolwiek zbudowano. Stworzyła ją firma Space X Elona Muska. Jeśli warunki pogodowe będą dobre, 75-minutowe okno startowe otworzy się w poniedziałek o godzinie 18.15 czasu centralnego (w Polsce będzie godzina 1.15 we wtorek).

"Odliczamy do jedenastego lotu testowego Starshipa. Okno startowe otwiera się w poniedziałek o 18.15 czasu centralnego, a pogoda jest obecnie w 80 procentach sprzyjająca startowi" - napisała firma SpaceX w mediach społecznościowych.

Start odbędzie się z bazy SpaceX Starbase w południowym Teksasie.

Counting down to Starship's eleventh flight test. The launch window opens on Monday at 6:15 p.m. CT and weather is currently 80% favorable for launch

Kolejne testy Starshipa

Starship składa się z pierwszego stopnia rakiety o nazwie Super Heavy oraz górnego stopnia statku kosmicznego, zwanego Starship, lub w skrócie Ship. Oba te elementy zostały zaprojektowane tak, aby można je było szybko ponownie wykorzystać.

Podczas jedenastego lotu SpaceX chce zebrać nowe dane dotyczące pierwszego stopnia rakiety Super Heavy. Eksperci mają zamiar sprawdzić wszystkie silniki tego boostera i ich pracę. Ponadto mają zostać przeprowadzone testy wytrzymałościowe osłony termicznej statku kosmicznego.

Jak pisze portal space.com, jedenasty lot testowy ma być bardzo podobny do dziesiątego, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Podczas ostatniego startu, który odbył się 26 sierpnia, Super Heavy wylądował w Zatoce Meksykańskiej około 6,5 minuty po starcie, a Ship zrobił to samo na Oceanie Indyjskim około godziny później.

Wiele spośród lotów testowych Starshipa kończyło się niepowodzeniami. W styczniu 2025 roku podczas siódmego startu pojazd eksplodował nad archipelagiem Turks i Caicos na Atlantyku, wstrzymując ruch lotniczy nad Bahamami. W maju, podczas dziewiątego lotu, doszło natomiast do rozpadnięcia się statku nad Oceanem Indyjskim.

Nadzieje i kontrowersje

Starship jest kluczowym elementem programu NASA o nazwie Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc i założenie tam stałej bazy. Zgodnie z planem lądowanie na Srebrnym Globie ma nastąpić w 2027 roku w ramach misji Artemis III, jednak eksperci obawiają się, że do tego czasu rakieta nie będzie gotowa do lotu załogowego. Wśród kwestii, które nie zostały jeszcze rozwiązane i sprawdzone, znajduje się na przykład system uzupełniania paliwa Starshipa na orbicie okołoziemskiej, co jest kluczowe ze względu na konstrukcję pojazdu.

Opóźnienia i niepowodzenia związane z rozwojem Starshipa zaczynają niepokoić amerykańskich badaczy i polityków. Jak ostrzegł Bill Nye, prezenter popularnego w USA programu edukacyjnego "Science Guy", może to kosztować Stany przewagę w wyścigu do założenia stałej bazy na Srebrnym Globie.

- Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna prawie na pewno w ciągu najbliższych pięciu lat postawi stopę na Księżycu - powiedział. - To punkt zwrotny, kluczowy moment w historii eksploracji kosmosu - dodał.

Jim Bridenstine, administrator NASA w pierwszej kadencji Donalda Trumpa, przekazał, że rozwiązanie zaproponowane przez SpaceX jest dość skomplikowane.

- To architektura, której żaden ze znanych mi administratorów NASA nie wybrałby, gdyby miał wybór - powiedział, odnosząc się do decyzji o wykorzystaniu Starshipa jako pojazdu, który zabierze astronautów na Księżyc.

Rakieta Starship Źródło: PAP/Maciej Zieliński