Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne

Karaczan prusak (Blattella germanica)
"Każdy z nas może zauważyć u siebie objawy w dowolnym momencie życia"
Źródło: TVN24
Prusaki mogą zaostrzać stany alergiczne. Badacze z Kalifornii odkryli, że poziom czynników alergizujących w zaatakowanych przez te owady domach był szczególnie wysoki, co było związane z ich odchodami. Szczególnie dużo szkodliwych substancji znajdowało się we wdychanym przez mieszkańców kurzu.

Karaczan prusak (Blattella germanica) to jeden z tych gatunków, których za wszelką cenę nie chcemy zobaczyć w domu. Owady zanieczyszczają żywność, pozostawiają nieprzyjemny zapach i bardzo szybko się mnożą. Jak wynika z artykułu opublikowanego na łamach czasopisma "The Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global", mogą one wpływać na nasze zdrowie także na inne sposoby.

Wywołują reakcje alergiczne

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej przeprowadzili badanie w blokach w mieście Raleigh, gdzie stwierdzono obecność prusaków. W mieszkaniach pobrano próbki powietrza oraz kurzu osadzającego się na płaskich powierzchniach. Przeanalizowano je pod kątem obecności owadzich alergenów oraz endotoksyn - substancji uwalnianych przez bakterie, które prusaki wydalają z odchodami.

Wyniki porównano z wielkościami populacji owadów zanotowanymi w domach. Jak się okazało, w domach zaatakowanych przez prusaki wykryto znaczne ilości alergenów i endotoksyn, a ich zawartość rosła wraz z liczebnością owadów. Najwięcej substancji unosiło się w kuchniach, gdzie najczęściej występują prusaki, a zatem znajduje się tam najwięcej ich odchodów - to właśnie one są źródłem alergenów, które następnie trafiają do powietrza.

- Endotoksyny mają wpływ na ludzkie zdrowie. Istnieją badania pokazujące, że wdychanie tych składników wywołuje reakcje alergiczne - powiedział Coby Schal, współautor analizy.

- Nasze badanie dowiodło, że alergeny i endotoksyny mogą przenosić się drogą powietrzną - dodała główna autorka badania, Madhavi Kakumanu.

Karaczan prusak (Blattella germanica)
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Źródło: Shutterstock

Ważna rola dezynsekcji

Zainfekowane domy podzielono następnie na te niepoddane zabiegom dezynsekcji i te, gdzie prusaki miały zostać wytępione. Naukowcy uwzględnili również grupę kontrolną domów, w których nie było owadów. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia badania przeprowadzono liczenie prusaków oraz pobrano próbki kurzu z podłóg i powietrza. W większości przypadków w domach po dezynsekcji pozbyto się zarówno karaluchów, jak i ich alergenów.

Zespół wyjaśnił, że w kolejnych badaniach chce przeanalizować interakcje między alergenami a endotoksynami i ich wpływ na zdrowie organizmów żywych.

- Istnieją przesłanki wskazujące, że alergeny i endotoksyny, działając wspólnie, mogą powodować pogorszenie się astmy. Chcemy sprawdzić, jak wygląda to w przypadku myszy - podsumował Schal.

Autorka/Autor: ast

Źródło: North Carolina State University

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NaukaBadania naukoweAlergia
Czytaj także:
Silny wiatr
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy
Prognoza
deszcz parasole shutterstock_2404098431
Deszczowy początek tygodnia, w górach sypnie śniegiem
Prognoza
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
W nocy parasole przydadzą się w całym kraju
Prognoza
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
Polska
imageTitle
Silny wiatr przewrócił drzewo na tory. Burze nad Polską
Polska
Nadchodzi huragan Melissa
Największy huragan w historii kraju. "Szukajcie schronienia - teraz"
Świat
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
Prognoza
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
Świat
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
Świat
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
Świat
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Prognoza
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
Świat
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Prognoza
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Prognoza
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
Świat
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
Polska
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica