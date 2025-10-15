Naukowcy: hipopotamy z Europy Środkowej nie wymarły, gdy zaczęło się zlodowacenie Wisły

Hipopotamy w zoo w Tajlandii Źródło: Archiwum Reuters

Nizina Górnoreńska położona jest między górnym a środkowym biegiem rzeki Ren. Rozciągający się na przeszło 350 kilometrów obszar rozpoczyna się w Bazylei (Szwajcaria), a kończy na wysokości Frankfurtu i Wiesbaden (Niemcy). To bogaty w skamieniałości region.

Na jego terenie odnaleziono późnoplejstoceńskie skamieniałości hipopotamów (Hippopotamus amphibius), a przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców datowanie radiowęglowe wykazało, że mają one od 47 tys. do 31 tys. lat. To sugeruje, że hipopotamy żyły w Europie Środkowej znacznie dłużej, niż do tej pory sądzono.

Hipopotamy Źródło: Shutterstock

Myślano, że nie przetrwają surowych warunków

Podczas ostatniego zlodowacenia, nazywanego północnopolskim bądź zlodowaceniem Wisły, które rozpoczęło się około 115 tys. lat temu i skończyło się 11,7 tysięcy lat temu, lata w Europie Środkowej stały się zimne. Ponieważ hipopotamy żyją w łagodnym klimacie z obfitą roślinnością i niezamarzniętą wodą, długo wierzono, że zwierzęta te zniknęły z Europy Środkowej na samym początku epoki lodowcowej.

To założenie dodatkowo wzmacniał sposób interpretacji dowodów kopalnych. Stanowiska takie jak te na Nizinie Górnoreńskiej tradycyjnie uważano za odzwierciedlające przejście z interglacjału eemskiego, ostatniego okresu ocieplenia przed zlodowaceniem, do zlodowacenia północnopolskiego. Odnalezione szczątki hipopotamów uznawano więc za pochodzące z interglacjału eemskiego. Brakowało także próbek DNA wymarłych zwierząt.

Hipopotam Źródło: Shutterstock

Hipopotamy w Europie Środkowej. Jak przetrwały zlodowacenie

Na próbki DNA trafił międzynarodowy zespół naukowców, pod wodzą Patricka Arnolda z Uniwersytetu Poczdamskiego, który przenalizował 19 skamieniałości znalezionych na terenie Niziny Górnoreńskiej. Badacze wyodrębnili informacje genetyczne z jednej z nich, a następnie porównali je z genomem współczesnych hipopotamów. Dzięki temu ustalili, że hipopotamy z epoki lodowcowej były blisko spokrewnione z dzisiejszymi hipopotamami nilowymi.

Aby określić dokładny okres życia zwierząt, naukowcy wykorzystali datowanie radiowęglowe i geochronologię z wykorzystaniem aminokwasów pochodzących ze szkliwa. W ten sposób odkryli, że hipopotamy wcale nie zniknęły 115 tys. lat temu, a żyły jeszcze 31 tys. lat temu, w środku epoki lodowcowej. Wyniki potwierdziło datowanie szczątków innych zwierząt z epoki lodowcowej, takich jak mamuty i nosorożce włochate.

Badacze uważają, że hipopotamy przetrwały znacznie dłużej, ponieważ podczas zlodowacenia pojawiały się okresy zwane interstadiałami, o łagodniejszym klimacie, ale nie tak ciepłe jak interglacjały. Wówczas zwierzęta migrowały na teren Niziny Górnoreńskiej, gdzie panowały najlepsze dla nich warunki, i odchodziły, gdy stawały się one mniej sprzyjające. Badania wykazały jednak niewielkie zróżnicowanie genetyczne, co wskazuje, że hipopotamy te należały do małej, izolowanej populacji.