Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent

Sahara
Scenariusze zmian klimatu
Do końca XXI wieku na Saharze może spaść o 75 procent więcej deszczu, niż wynosi historyczna norma - uważają naukowcy. Ma to związek ze zmianą klimatu. Zdaniem naukowców już teraz powinniśmy przygotowywać się na wyzwania, które czekają nas w kolejnych dekadach.

Sahara to największa gorąca pustynia na ziemi i obecnie jedno z najbardziej suchych miejsc na świecie. Według danych rocznie spada tam około kilkudziesięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Jednak, jak ustalili naukowcy, to miejsce w najbliższych dziesięcioleciach może stać się bardziej wilgotne.

Jak wynika z badania opublikowanego w magazynie "NPJ Climate and Atmospheric Science", do końca XXI wieku na Saharze może padać nawet o 75 procent więcej deszczu niż obecnie. Zmiana ma związek ze wzrostem globalnej temperatury.

Kilkadziesiąt modeli, dwa scenariusze

W badaniu wykorzystano zestaw 40 modeli klimatycznych w celu przeprowadzenia symulacji letnich opadów w Afryce w drugiej połowie XXI wieku (2050–2099). Później wyniki porównano z danymi z lat 1965 do 2014. Naukowcy przeanalizowali wyniki modeli w dwóch scenariuszach klimatycznych: zakładającym umiarkowaną emisję gazów cieplarnianych oraz emisję bardzo wysoką.

Jak czytamy w raporcie, oba scenariusze przewidują wzrost opadów w Afryce do końca XXI wieku z regionalnymi różnicami. Przy silniejszej emisji gazów i mocniejszym ociepleniu do końca wieku na Saharze deszczu ma być o 75 procent więcej, niż wynosi obecna średnia.

- Prognozuje się, że poziom opadów na Saharze niemal podwoi się w porównaniu z historycznymi danymi, co jest zaskakujące w przypadku tak suchego klimatycznie regionu - komentuje Thierry Ndetatsin Taguela, autor badania i badacz klimatu z University of Illinois Chicago.

W południowo-wschodniej Afryce wielkość opadów ma wzrosnąć o 25 procent, a w środkowo-południowej o 17 proc. Inaczej sytuacja wygląda w południowo-zachodniej części kontynentu, gdzie badacze spodziewają się spadku opadów o około 5 procent.

- Choć większość modeli zgadza się co do ogólnego trendu w kierunku bardziej wilgotnych warunków, wciąż istnieje znaczna niepewność co do skali przewidywanych opadów. Udoskonalanie tych modeli jest kluczowe, aby zwiększyć wiarygodność prognoz regionalnych - dodaje naukowiec.

Istotne zmiany dla milionów ludzi

Autorzy badania zaznaczają, że głównym czynnikiem wpływającym na zmianę warunków na Saharze jest ocieplenie klimatu. Wyższe temperatury pomagają atmosferze utrzymać więcej wilgoci, co z kolei nasila opady deszczu. Zdaniem naukowców przewidywane zmiany mają ogromne znaczenie.

- Zmieniające się wzorce opadów wpłyną na życie miliardów ludzi – zarówno w Afryce, jak i poza nią. Musimy zacząć planować, jak stawimy czoła tym zmianom - podkreśla Taguela.

Autorka/Autor: fw

