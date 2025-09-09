Dziś też będzie groźnie. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia

9 września 2025, 6:39
IMGW
Prognoza pogody we wtorek
Prognoza pogody we wtorek
Pogoda na dziś

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, a punktowo możliwe są kumulacje opadów do około 45 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 11-19 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, Tarnów, brzeskim;
  • lubelskim, poza powiatami południowymi;
  • mazowieckim, w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;
  • podlaskim, w powiecie siemiatyckim;
  • podkarpackim, poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia.

Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy jest opad gradu. Ostrzeżenia w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu ważne będą w godz. 11-19 we wtorek, a w pozostałych regionach 13-21 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunamiPAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Prawie 400 interwencji przeprowadzili strażacy po poniedziałkowych burzach. Najtrudniejsza sytuacja panowała na południu kraju. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.

Prawie 400 interwencji strażaków po burzach

Prawie 400 interwencji strażaków po burzach

8 września 2025, 17:09
Aktualizacja: 8 września 2025, 20:58
Źródło:
tvnmeteo.pl, powiatsuski24.pl

Lej kondensacyjny został zaobserwowany w Marklowicach (woj. śląskie) podczas poniedziałkowej burzy. Nie była to jednak typowa trąba powietrzna, tworząca się wysoko nad naszymi głowami.

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

8 września 2025, 22:02
Źródło:
Polscy Łowcy Burz, tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na dziś. Wtorek 9.09 w wielu regionach będzie pogodny, ale nie wszędzie - w części kraju prognozowane są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - wtorek, 9.09. Nie we wszystkich regionach aura dopisze

Pogoda na dziś - wtorek, 9.09. Nie we wszystkich regionach aura dopisze

9 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Pies policyjny, który wabił się Archer, zmarł w nagrzanym radiowozie. - Można było uniknąć tej tragedii - powiedział Reed Mahuna, tymczasowy komendant Hawajskiego Departamentu Policji.

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

8 września 2025, 18:54
Źródło:
Hawaiʻi Police Department, WSAW

W poniedziałek w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Jak poinformowała straż pożarna, przypuszczalną przyczyną było trafienie piorunem.

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

8 września 2025, 14:59
Źródło:
KM PSP Dąbrowa Górnicza, tvnmeteo.pl

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Nina, który zapewnia pogodną aurę. We wtorek i środę większość kraju cieszyć się będzie słońcem, choć lokalnie pojawią się przelotne opady i burze. Od czwartku deszczu przybędzie.

W prognozach widać więcej opadów

W prognozach widać więcej opadów

8 września 2025, 16:27
Źródło:
tvnmeteo.pl

Zapora położona w południowej części Meksyku przekroczyła swoją maksymalną pojemność. Z powodu zagrożenia powodzią władze zarządziły ewakuację mieszkańców okolicznych terenów.

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

8 września 2025, 13:02
Źródło:
Reuters, elimparcial.com

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

7 września 2025, 12:45
Źródło:
tvnmeteo.pl

Do wschodniego wybrzeża Azji dotarła burza tropikalna Tapah, która przyniosła silny wiatr i ulewy. W chińskiej prowincji Guangdong ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób, a w Hongkongu zamknięto szkoły i wstrzymano większość transportu publicznego.

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

8 września 2025, 12:08
Źródło:
Reuters, Xinhua

Hipopotam na jeziorze Buyo w Wybrzeżu Kości Słoniowej zaatakował łódź, doprowadzając do jej zatopienia. Na pokładzie znajdowały się kobiety i dzieci. Większość pasażerów utonęła.

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

8 września 2025, 10:57
Źródło:
PAP, CBS News

W niedzielę mogliśmy podziwiać wyjątkowe zjawisko astronomiczne - zaćmienie Księżyca. Było ono widoczne w Polsce. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Srebrny Glob? Nie, czerwony

Srebrny Glob? Nie, czerwony

7 września 2025, 19:31
Aktualizacja: 8 września 2025, 7:16
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Huragan Kiko, który w sobotę osiągnął czwartą kategorię, ma przejść na północ od Hawajów bez uderzenia w ląd. Synoptycy ostrzegają jednak przed wysokimi falami i niebezpiecznymi prądami morskim, które pojawią się u wybrzeży w niedzielę. Na wyspach ogłoszono stan wyjątkowy.

Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy

Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy

7 września 2025, 17:36
Źródło:
CNN, National Hurricane Center and Central Pacific Hurrican Center

Niedźwiedź Okan z tureckiego ogrodu zoologicznego stał się bohaterem Internetu po tym, jak trafił do szpitala weterynaryjnego po najedzeniu się owoców. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które wykluczyły poważne problemy zdrowotne. Obecnie Okan czuje się dobrze, a opiekunowie ściśle kontrolują jego dietę, by zapobiec kolejnym problemom żołądkowym.

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

7 września 2025, 16:08
Źródło:
CNN

Surfer zginął na plaży w Sydney po ataku rekina. Mężczyzna został pogryziony przez zwierzę około 100 metrów od brzegu. Trwają poszukiwania osobnika, który miał spowodować wypadek. To drugi śmiertelny atak rekina w tym rejonie od ponad 60 lat.

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

7 września 2025, 14:59
Źródło:
CNN

Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

7 września 2025, 11:49
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Uszanki opanowały plażę San Carlos położoną w kalifornijskim mieście Monterey. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i odwiedzającym, zdecydowano o zamknięciu miejsca.

Uszanki opanowały popularną plażę

Uszanki opanowały popularną plażę

7 września 2025, 8:11
Źródło:
ENEX, ksbw.com

Chińscy naukowcy stworzyli rośliny, które są w stanie ładować się światłem słonecznym i świecić w ciemności przez kilka godzin. Badacze uważają, że mogą one w przyszłości zastąpić małe lampki ogrodowe.

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

6 września 2025, 20:20
Źródło:
sciencedaily.com, CNN

W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

6 września 2025, 16:51
Źródło:
Los Angeles Times, CBS News

Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

6 września 2025, 13:15
Źródło:
The Guardian, The Hindu, Reuters

Japonia zmaga się ze skutkami tajfunu Peipah, który we wtorek nawiedził kraj. Żywioł, który obecnie jest już burzą tropikalną, uszkodził wiele budynków i ranił ponad 20 osób, w tym niektóre poważnie.

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

6 września 2025, 12:04
Źródło:
Reuters, NHK

Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP

Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

W tym kraju pioruny biją na odwrót

W tym kraju pioruny biją na odwrót

6 września 2025, 11:09
Źródło:
ENEX, NOS

"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

To może być naprawdę gorący wrzesień

To może być naprawdę gorący wrzesień

5 września 2025, 8:47
Źródło:
TVN24+