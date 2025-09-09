Dziś też będzie groźnie. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz , gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, , w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno , sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, a punktowo możliwe są kumulacje opadów do około 45 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 11-19 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała , bielskim;

małopolskim , w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, , w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, Tarnów , brzeskim;

lubelskim , poza powiatami południowymi;

mazowieckim , w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;

podlaskim , w powiecie siemiatyckim;

podkarpackim, poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia.

Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy jest opad gradu. Ostrzeżenia w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu ważne będą w godz. 11-19 we wtorek, a w pozostałych regionach 13-21 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami PAP

Autorka/Autor:anw

Źródło: IMGW