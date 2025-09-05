Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

AdobeStock_215798671
Zaćmienie Księżyca widziane w Los Angeles
Źródło: Reuters
W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne - całkowite zaćmienie Księżyca. Dojdzie do niego w najbliższą niedzielę. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo. 

W najbliższą niedzielę 7 września warto spojrzeć w niebo. "Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk astronomicznych tego roku - całkowite zaćmienie Księżyca" - napisał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Dodał, że w Polsce zobaczymy moment, w którym nasz naturalny satelita będzie "całkowicie zanurzony w cieniu Ziemi i przybierze słynną, krwawą barwę".

Zjawisko będzie widoczne w Australii, Azji, Afryce i Europie. Jak podaje portal Time and Date, aż 85 procent światowej populacji będzie mogło je zobaczyć.

JEŚLI UDA WAM SIĘ NAGRAĆ LUB SFOTOGRAFOWAĆ CAŁKOWITE ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA, WYŚLIJ NAM MATERIAŁY NA KONTAKT24

Całkowite zaćmienie Księżyca 2025 - przebieg zjawiska

W Polsce początek zaćmienia półcieniowego nastąpi o godzinie 17.28, a początek zaćmienia częściowego o godz. 18.27. Następnie, o godzinie 19.32, rozpocznie się zaćmienie całkowite. Maksimum przypadnie na godz. 20.13. Koniec zaćmienia całkowitego nastąpi o 20.53, zaćmienia częściowego o 21.56, a półcieniowego - o 22.56.

Księżyc wzejdzie w Polsce około godz. 19 lub nieco później, w zależności od rejonu kraju, czyli mniej więcej na pół godziny przed rozpoczęciem fazy całkowitej. Gdy więc będzie wyłaniał się zza horyzontu, to pomimo pełni jedynie część jego tarczy będzie oświetlona (będzie wtedy w trakcie zaćmienia częściowego).

Pojawi się "krwawy superksiężyc"

Podczas zaćmienia będzie okazja zobaczyć, jak Księżyc poczerwienieje. Faza maksymalna zaćmienia całkowitego wyniesie 1,36, czyli Srebrny Glob będzie dość głęboko w cieniu Ziemi, a to oznacza, iż są szanse na intensywne kolory czerwone.

Dlaczego pojawi się czerwona barwa? Wynika to z tego, iż pomimo blokowania bezpośredniego światła słonecznego przez Ziemię jednak przechodzi ono przez ziemską atmosferę. Ta z kolei ma taką własność, że łatwiej rozprasza światło o falach krótszych (niebieskie) niż dłuższych (czerwone). A więc dłuższe fale docierają do Księżyca, odbijają się od jego powierzchni, co widzimy jako czerwonawą barwę. Intensywność i odcień tej barwy zależy od stanu atmosfery Ziemi.

Na dodatek nasz naturalny satelita będzie blisko perygeum swojej orbity (punktu orbity najbliższego Ziemi), czyli jego tarcza będzie większa niż przeciętnie. Taki okres w trakcie pełni nazywany jest superpełnią albo superksiężycem. Będziemy mogli więc zobaczyć "krwawy superksiężyc".

Większość osób kojarzy poszczególne fazy Księżyca, od nowiu (tarcza Księżyca nie jest wcale oświetlona dla obserwatora na Ziemi) do pełni (tarcza Księżyca w całości oświetlona). W fazie pełni Księżyca znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Widzimy wtedy całą tarczę Księżyca oświetloną przez naszą dzienną gwiazdę. Zaćmienia Księżyca występują wtedy, gdy jest on w pełni. Przy czym nie przy każdej pełni zajdzie zaćmienie. Wynika to z faktu, iż orbita Księżyca wokół Ziemi jest nachylona o kilka stopni w stosunku do orbity Ziemi wokół Słońca, więc nie zawsze w trakcie pełni wchodzi w cień naszej planety.

Rodzaje zaćmień Księżyca

Wyróżnia się kilka rodzajów zaćmień Księżyca: całkowite, częściowe, są też tak zwane zaćmienia półcieniowe. W trakcie całkowitego zaćmienia zobaczymy - wcześniej i później - wszystkie te etapy. Gdy Srebrny Glob znajduje się w całości w stożku cienia całkowitego Ziemi, wtedy promienie słoneczne w ogóle nie docierają (w sposób bezpośredni) do jego powierzchni i widzimy zaćmienie całkowite. Jeżeli fragment Księżyca jest w obszarze cienia całkowitego naszej planety, a reszta w obszarze jej półcienia, mamy wówczas do czynienia z zaćmieniem częściowym. Natomiast jeśli Księżyc jest w obszarze półcienia Ziemi, mówimy o zaćmieniu półcieniowym. W obszarze półcienia Ziemia blokuje Księżycowi tylko część światła słonecznego, a w obszarze cienia całkowitego - blokuje Księżycowi całą tarczę Słońca.

Fazy Księżyca
Fazy Księżyca
Źródło: NASA/Bill Dunford

Plusy i minusy zaćmienia widzianego w Polsce

Zaćmienie będzie z Polski widoczne, gdy Księżyc będzie nisko nad horyzontem. Ma to swoje plusy i minusy. Do pozytywnych aspektów należą na pewno kwestie krajobrazowe. Księżyc będzie nisko, a to okazja do fotografowania go z elementami ziemskiego krajobrazu, czyli astrofotografii krajobrazowej. Dodatkowo, gdy Księżyc jest nisko nad horyzontem, bywa że wydaje nam się większy. Tak naprawdę nie zmienia on rozmiarów, a jest to jedynie iluzja, ale na pewno czyni widok bardziej spektakularnym. Na dodatek, gdy będzie naprawdę nisko nad horyzontem, to może wydawać się nieco pomarańczowy lub czerwony, podobnie jak Słońce przy wschodzie lub zachodzie. To inne źródło poczerwienienia niż wspomniane w trakcie fazy całkowitej, chociaż mechanizm fizyczny jest podobny. Mamy tutaj do czynienia z rozpraszaniem przez grubą warstwę atmosfery, gdy patrzymy na obiekt nisko nad horyzontem; kolor niebieski jest rozpraszany mocniej, a dociera do nas czerwony. Grubość atmosfery pod tym kątem patrzenia powoduje też negatywną kwestię, tzw. ekstynkcję atmosferyczną, czyli silniejsze rozpraszanie i absorpcję światła przez atmosferę. To zawsze powoduje, że obiekty astronomiczne są nieco słabsze, mniej wyraźne, gdy są bardzo nisko. Na dodatek może okazać się, że na horyzoncie widzimy dalekie chmury.

Jak obserwować zjawisko?

Zaćmienie Księżyca można oglądać po prostu wychodząc na dwór w miejsce, w którym nie przeszkadza światło lamp i budynki czy drzewa nie przesłaniają widoku. Można dodatkowo użyć lornetki czy teleskopu. Rożne instytucje (planetaria, centra nauki) i stowarzyszenia lub kluby miłośników astronomii będą organizować pokazy zjawiska, również wzbogacone dodatkowo prelekcjami. Będą też transmisje internetowe na kanałach zajmujących się astronomią.

Księżyc
Księżyc
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: anw

Źródło: timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl, Z głową w gwiazdach

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
KsiężycKosmos
Czytaj także:
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prognozowane opady deszczu w piątek o godz. 20
Tak nawałnice przejdą przez Polskę
Prognoza
Chmury burzowe
Burze, grad, ulewy. Pomarańczowe alarmy w połowie kraju
Prognoza
Burza, ciemne chmury
Aura okaże się zmienna
Prognoza
Burze, nocne pioruny
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Prognoza
Powódź w Pakistanie
W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób
Burze, lato, gorąco, chmury
Mglisto, gorąco i burzowo. Pogoda na piątek
Prognoza
Indie
Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa
Rekin ugryzł 8-latka na Florydzie
Rekin ugryzł 8-latka
Lato burza
Czekają nas burzowe chwile
Prognoza
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
Polska
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
Ciekawostki
Wąwóz
Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają
Nauka
Pożary w Portugalii
"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik
Zatoka Panamska
Zmiana u wybrzeży Panamy. Czegoś takiego nie było przez 40 lat
Kalifornia
Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"
Gorąco i słonecznie
Będzie ciepło, a miejscami burzowo
Prognoza
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
Prognoza
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
Nauka
Burzowo, pochmurno, Bieszczady
Gdzie jest burza? Silnie pada, kłębią się ciemne chmury
Pogoda
Indie
Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób
Osuwiska po ulewach w Trieście
Włoskie miasto pod wodą, ludzie uwięzieni w autach
Pochmurno, chłodniej
Weekend przyniesie ochłodzenie i burze. Kiedy wróci ciepło?
Prognoza
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Rekordowe lato w Chinach. To powód do niepokoju
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
Wulkan Teide na Teneryfie
"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica