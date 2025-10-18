Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Maksimum roju Orionidów 2025. Kiedy spojrzeć w niebo

AdobeStock_480196644
Zielony meteor na niebie Queensland
Źródło: Cairns Airport
Zbliża się maksimum roju meteorów zwanego Orionidami. W ciągu godziny będzie szansa na zobaczenie nawet 20 "spadających gwiazd".

Pojedyncze meteory widoczne są na niebie cały rok, ale bywają okresy, w których występują tzw. roje meteorów. Najobfitszym rojem meteorów w październiku są Orionidy. Rozpoczynają swoją aktywność 2 października i można je dostrzec aż do 7 listopada. Maksimum przypada 21 października i jest rozciągnięte na kilka dni. Meteory charakteryzują się białą barwą i pozostawianiem śladów, które trwają na niebie jeszcze chwilę po przelocie meteoru. W maksymalnej fazie w ciągu godziny będzie można zobaczyć nawet 20 zjawisk.

Bywały lata, w których Orionidy wykazywały większą niż typowa aktywność, albo ich maksimum przypadło w inny dzień. Astronomowie przypuszczają, że taki aktywny rok może występować co 12 lat.

Maksimum roju Orionidów 2025. Kiedy spojrzeć w niebo

W źródłach historycznych najwcześniejsze wzmianki o Orionidach pochodzą z kronik chińskich. Z kolei w źródłach europejskich pochodzą z XIX wieku, od Alexandra Stewarta Herschela (1836-1907), brytyjskiego astronoma, wnuka Williama Herschela (odkrywcy planety Uran) i syna Johna Herschela. Alexander jest mniej znany niż jego ojciec i dziadek, ale zajmował się właśnie meteorami, w tym spektroskopią meteorów oraz wniósł wkład w zidentyfikowanie komet jako źródła rojów meteorów.

Rój Orionidów ma związek z kometą Halleya. Nie jest w tym jedyny, bowiem drugim rojem związanym ze słynną kometą są Eta Akwarydy, aktywne od 19 kwietnia do 28 maja.

Na początku października przypadło maksimum innego roju - Drakonidów.

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawiska świetlne wywoływane wejściem w ziemską atmosferę skalnych drobin z kosmosu. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, ale jeśli kosmiczny kamień jest wystarczająco duży, może przetrwać taki lot i uderzyć powierzchnię Ziemi jako meteoryt.

Nocne niebo w październiku
Nocne niebo w październiku
Źródło: Mateusz Krymski/PAP

Autorka/Autor: /dd

Źródło: PAP, Time And Date

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Czytaj także:
Zorza polarna na Suwalszczyźnie
Zorza polarna nad Polską. "Są duże szanse"
Polska
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
Prognoza
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
Świat
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
Polska
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
Prognoza
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
Nauka
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
Prognoza
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
Nauka
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
Polska
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
Nauka
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
Prognoza
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
Prognoza
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
Nauka
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
Prognoza
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
Świat
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
Prognoza
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocalali nie mają dachu nad głową
Świat
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
Świat
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
Prognoza
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
Nauka
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
Polska
Katastrofa ekologiczna na Odrze
"Musimy nauczyć się z nią żyć"
Polska
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica