Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

9 września 2025, 10:46
Dzik wtargnął do domu na Florydzie
Ważący około 140 kilogramów dzik roztrzaskał szybę i wdarł się do domu położonego w hrabstwie Lee na Florydzie. Jak poinformowali policjanci, zwierzę wpadło w szał i siało spustoszenie.

Biuro szeryfa hrabstwa Lee poinformowało w mediach społecznościowych o nietypowej interwencji, jaka przydarzyła się w czwartek 4 września. Zadaniem policjantów było przepędzenie dzika, który wdarł się do jednego z domów w mieście Lehigh Acres. Jak donoszą lokalne media, zwierzę wybiło szybę w drzwiach i wpadło do salonu siejąc tam spustoszenie.

82-letni właściciel domu Edward Wells był przerażony, kiedy usłyszał, jak szyba rozbiła się w drobny mak.

- Pomyślałem: Boże, bombardują nas - mówił w rozmowie z reporterem lokalnej stacji. Okazało się, że to nie była bomba, a wielki dzik. Mężczyzna wezwał na pomoc odpowiednie służby. Dodał, że dzikie zwierzę próbowało zaatakować jego psa.

Dzik zaatakował policjanta. Nietypowa interwencja

Na poniższym nagraniu widać, jak dzik stoi w salonie, a później atakuje na podwórku jednego z funkcjonariuszy. Policjant prawie się przewrócił.

Policjanci napisali w poście na Facebooku, że udało im się wyprowadzić nieproszonego gościa z domu i "wysłać tam, gdzie jego miejsce - do lasu". Zdaniem policjantów dzik ważył około 140 kilogramów.

- Brawo dla policjantów, nie chciałbym być na ich miejscu - powiedział Wells.

