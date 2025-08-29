Logo strona główna

Trójmiasto

Część mieszkańców nadmorskiego kurortu może korzystać z wody. "Zdatna do spożycia po przegotowaniu"

Problemy z wodą we Władysławowie
Problemy z wodą we Władysławowie
Źródło: TVN24
Samorząd i sanepid poinformowały, że część mieszkańców Władysławowa (Pomorskie) może już korzystać z wody po przegotowaniu. Problemy z wodą w nadmorskiej miejscowości rozpoczęły się po wykryciu w próbkach pobranych w wodociągach przekroczonej ilości groźnej dla zdrowia bakterii z grupy coli.

Od wczesnych godzin wieczornych 26 sierpnia mieszkańcy Władysławowa nie mogli korzystać z wody płynącej w wodociągach. Jak przekazał sanepid, wszystko przez wykrycie w badanej próbce wody "ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli tj. 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody".

Gmina zapewniła wodę butelkowaną oraz z beczkowozów. Uruchomiono też specjalną infolinię, gdzie mieszkańcy mogą dowiedzieć się o bieżącej sytuacji i dowiedzieć się, gdzie można odebrać wodę lub uzyskać wsparcie. W mediach społecznościowych gminy poinformowano w piątek, że "do tej pory nie odnotowano wzmożonej ilości przypadków zachorowań, których objawy mogłyby wskazywać, że ich przyczyna związana jest z niezdatnością wody do spożycia na terenie części miasta Władysławowo".

Starosta pucki, burmistrz Władysławowa i sanepid przekazały w piątek po południu, że mieszkańcy części ulic mogą korzystać z wody, która jest zdatna do spożycia po przegotowaniu.

Mieszkańcy mogą zostać bez wody i kanalizacji. Burmistrz nie pojawił się na spotkaniu
Mieszkańcy mogą zostać bez wody i kanalizacji. Burmistrz nie pojawił się na spotkaniu

Szczecin

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia

W piątkowym komunikacie poinformowano, że "w związku z uzyskaniem sprawozdań z badań potwierdzających, że w próbkach wody pobranych w 15-stu punktach kontrolnych na terenie gminy Władysławowo, gminy Puck i gminy Jastarnia nie wystąpiły bakterie grupy coli ani inne wskaźnikowe bakterie chorobotwórcze".

"Woda jest przydatna do spożycia po przegotowaniu" - przekazano w komunikacie. I podkreślono, że dotyczy to części Władysławowa, a konkretnie ulic: Droga Chłapowska od ul. Gdańskiej do ul. Jabłoniowej, Gdańska nr: 34, 46, 48, 50, 52, 54, Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytnia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego str. zachodnia od ul. Żwirowej do Wyzwolenia, Wyzwolenia, Sucharskiego, Unruga, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza, Tuwima, Steyera, Dąbka, Golii, Brzechwy, Kochanowskiego.

"Woda może być używana w gospodarstwie domowym, do przygotowywania posiłków oraz do higieny osobistej" - zaznaczono w komunikacie.

"Z uwagi na trwające działania naprawcze, nadal utrzymuje się zalecenie gotowania wody przed spożyciem w pozostałej części Władysławowa oraz miejscowościach Chłapowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Czarny Młyn, Kaczyniec, Swarzewo i Gnieżdżewo" - czytamy w komunikacie.

Kiedy będzie można pić wodę bez przegotowania? To - jak wskazał sanepid i samorząd - będzie wiadomo "po uzyskaniu wyników kontrolnych, potwierdzających trwałą poprawę jakości wody".

Komunikat sanepidu w sprawie "warunkowej przydatności wody"
Komunikat sanepidu w sprawie "warunkowej przydatności wody"
Źródło: gov.pl
Gala Medalu Wolności Słowa
Gala Medalu Wolności Słowa

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WodaWodociągiwojewództwo pomorskie
