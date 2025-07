Wiktoria tonęła na strzeżonym kąpielisku, zmarła po blisko dwóch latach. Sprawa wraca do sądu

W pierwszym tygodniu wakacji utonęło 12 osób. "Przede wszystkim trzeba zachować trzeźwość" Źródło: TVN24

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sierpniu 2023 roku na terenie kąpieliska strzeżonego we Władysławowie Wypoczywała tam grupa kolonijna z Łodzi. Dzieci w mniejszych grupach wchodziły do morza. Ratownicy zauważyli, że czwórka dzieci ma problem z wydostaniem się z wody. Były to trzy dziewczynki i chłopiec. Troje dzieci wydostano z wody w stanie dobrym, jedna z dziewczynek nie wykazywała czynności życiowych. Trafiła do szpitala.

Osoby, które były świadkami tamtych tragicznych wydarzeń, w rozmowie z reporterką "Uwagi!" wspominały, jak to wszystko wyglądało. - Ratownicy nie robili nic, nawet nie weszli do wody. To ja zdążyłem dobiec do linii brzegowej i wskoczyć do wody - mówił jeden z rozmówców.

- Wiktoria była pod wodą 20 minut, a 45 była reanimowana. Przywrócili jej bicie serca - mówi pani Katarzyna, która była matką zastępczą Wiktorii.

Po wypadku z dziewczynką nie było już z nią kontaktu. W listopadzie 2023 roku Wiktoria trafiła do łódzkiego hospicjum dla dzieci "Łupkowa".

- Cały ten czas spędziła w swoim świecie, do którego nigdy nas nie zaprosiła, bo nie miała takiej możliwości. My przez ten czas próbowaliśmy zaprosić Wiktorię do naszego - opowiada Jarosław Maćkiewicz z łódzkiego hospicjum dla dzieci "Łupkowa".

Po blisko dwóch latach od tamtych dramatycznych wydarzeń Wiktoria zmarła.

Kto jest odpowiedzialny za tragedię?

Ani opiekunowie kolonii, ani osoba zarządzająca fundacją zatrudniającą ratowników, nie ponieśli żadnych konsekwencji.

- Do sądu został skierowany akt oskarżenia. Aktem oskarżenia objęte były trzy osoby. To ratownicy, którzy pełnili wówczas obowiązki na tym kąpielisku - mówiła rok temu Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał wyrok nakazowy, w którym uznał oskarżonych za winnych popełniania zarzucanego im czynu i wymierzył każdemu z nich karę 200 dziennych stawek grzywny, po 10 złotych każda, czyli po dwa tysiące złotych oraz zobowiązał do zapłaty nawiązki na rzecz każdego z pokrzywdzonych w kwocie tysiąca złotych - przekazywał później Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Z wyrokiem nie zgodził się między innymi prokurator. Złożył sprzeciw, uzasadniając go między innymi tym, że w Polsce są wyższe kary za wykroczenia drogowe. Sprawa trafiła ponownie na wokandę, tym razem do sądu w Piotrkowie Trybunalskim. Nie wiadomo, czy śmierć Wiktorii zmieni kwalifikację zarzucanych czynów.

- Jakie kwalifikacje przyjmie sędzia referent, to już jest jego decyzja. Na tę chwilę jest zarzut z artykułu 160, paragraf 2 i 3 Kodeksu karnego, czyli podlega karze ten, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówi Marcin Oleśko z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Art. 160 § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny

Bezpieczeństwo na strzeżonych kąpieliskach