Ciało kobiety w mieszkaniu, zarzut zabójstwa dla 44-latka

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie ranionej nożem w jednym z mieszkań w gminie Ustka. Jak przekazał nam podkomisarz Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, funkcjonariusz znaleźli na miejscu ciało 40-letniej kobiety.

Policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

Zarzut zabójstwa dla mężczyzny

- Do sprawy zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który został przewieziony do komendy w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - poinformował Bagiński.

Policja nie ujawnia, jaka relacja łączyła kobietę i podejrzanego o zabójstwo mężczyznę.