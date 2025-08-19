Ciało kobiety w mieszkaniu, zarzut zabójstwa dla 44-latka

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie ranionej nożem w jednym z mieszkań w gminie Ustka. Jak przekazał nam podkomisarz Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, funkcjonariusz znaleźli na miejscu ciało 40-letniej kobiety.
Policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku.
Zarzut zabójstwa dla mężczyzny
- Do sprawy zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który został przewieziony do komendy w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - poinformował Bagiński.
Policja nie ujawnia, jaka relacja łączyła kobietę i podejrzanego o zabójstwo mężczyznę.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24