Trójmiasto Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Oprac. Natalia Grzybowska |

Nie żyje chłopiec przygnieciony przez auto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk

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W sobotę około godz. 12.15 strażacy otrzymali zgłoszenie o dziecku przygniecionym przez samochód w garażu na prywatnej posesji w Kościerzynie.

Jak przekazał kpt. mgr inż. Mateusz Szmaglik z Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, na miejsce skierowano dwa zastępy strażackie. Zanim służby ratunkowe dotarły na miejsce, dziecko zostało wydobyte spod pojazdu przez członków rodziny.

Tragiczny wypadek w Kościerzynie, nie żyje dziecko Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Źródło zdjęcia: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Źródło zdjęcia: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Źródło zdjęcia: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk

Strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo przeprowadzonych działań ratunkowych, życia chłopca nie udało się uratować. Miał około trzy i pół roku.

Jak podała policja, stan psychofizyczny rodziców nie pozwala na razie na ich przesłuchanie. Na miejscu zdarzenia działają prokuratura oraz lekarz medycyny sądowej. Śledczy ustalają, jak doszło do tragicznego zdarzenia.