Kot przywiązany krótkim sznurkiem i zamknięty w pudełku

Po zgłoszeniu o możliwym znęcaniu się nad zwierzętami inspektorzy OTOZ Animals w asyście policji weszli do jednego z mieszkań w Tczewie (Pomorskie). Znaleźli tam około półrocznego kota przywiązanego i schowanego w pudełku po narzędziach. Trafił do schroniska, a 55-letnia właścicielka zrzekła się praw do niego.

Miał podwyższoną temperaturę, potrzebował pomocy

- Kot został zabezpieczony i przewieziony do schroniska, a 55-letnia właścicielka zrzekła się praw do zwierzęcia. Cała interwencja miała na celu ochronę zwierząt i poprawę warunków życia - przekazała oficer prasowa.

"Nawet nie chcemy myśleć, co stałoby się ze zdrowiem, również psychicznym, tego kociaka, gdyby inspektorzy nie zjawili się, by go uratować. Maluch został odebrany zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt. Po wstępnych oględzinach okazało się, że kotek ma podwyższoną temperaturę. Inspektorzy przewieźli malca do schroniska OTOZ Animals w Tczewie, gdzie otrzymał pomoc lekarsko-weterynaryjną. Dexter został już odrobaczony, a niedługo zostanie także zaszczepiony" - czytamy w opublikowanym poście.