TCZEW Ciało kobiety w mieszkaniu w Tczewie. Zarzut dla syna ofiary Oprac. Natalia Grzybowska |

Rzeczniczka tczewskiej policji o znalezieniu zwłok w jednym z mieszkań Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przypomnijmy, że w niedzielę kilka minut przed godziną 14 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu zwłok 42-letniej kobiety (wcześniej podawano, że miała 43 lata) w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jak przekazała mł. asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie, w związku z prowadzonymi czynnościami funkcjonariusze zatrzymali 19-latka. Wiadomo już, że to syn ofiary.

We wtorek prokuratura przedstawiła Jakubowi K. zarzut zabójstwa. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński, podczas przesłuchania podejrzany nie odniósł się do stawianego mu zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Tczewie wniosek o zastosowanie wobec 19-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jak wyjaśniono, ma to zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania

Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo dożywotnie pozbawienie wolności.

Źródło: Google Maps

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