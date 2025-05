11-latka przejeżdżała przez pasy na rolkach. Została potrącona

Do zdarzenia doszło w Sopocie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

76-latek potrącił na przejściu dla pieszych 11-latkę jadącą na rolkach. Dziewczynka trafiła do szpitala. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna nie zachował szczególnej ostrożności.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12.45 na ulicy Polnej w Sopocie. Jak przekazał mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z KMP, kierujący samochodem marki Hyundai potrącił 11-latkę jadącą na rolkach. Nastolatka, według ustaleń funkcjonariuszy, prawidłowo przejeżdżała przez przejście dla pieszych.

- Dziewczynka trafiła do szpitala, ale szybko go opuściła – na szczęście nic poważnego jej się nie stało - dodał Jaśkiewicz.

76-latek był trzeźwy. Nie został jeszcze ukarany, policjanci nadal prowadzą czynności.

76-latek potrącił nastolatkę przejeżdżającą przez pasy na rolkach Źródło: KMP Sopot

Jak przypomina policja, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości oraz do ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Jazda na rolkach

- Pamiętajmy, że osoba na rolkach powinna poruszać się chodnikiem, drogą dla pieszych lub drogą dla rowerów. Jezdnię może przekraczać korzystając z przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów. Na chodniku i drodze dla pieszych rolkarz musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i zapewniającą panowanie nad urządzeniem. Ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu i nie może utrudniać ruchu pieszym - tłumaczy funkcjonariusz.

Dodaje, że osoba jadąca na rolkach musi być trzeźwa, nie może jechać tyłem lub chwytać się jadących pojazdów. Dodatkowo, jak każdy inny uczestnik ruchu drogowego, powinna zachować ostrożność, a przejeżdżając przez jezdnię szczególną ostrożność.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo