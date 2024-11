Wjechał w grupę osób, jedna z nich zginęła. Zarzuty dla 20-latka

Są zarzuty dla 20-latka, który w Słupsku wjechał samochodem w sześć osób. Jedna z nich zginęła. To 24-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Mężczyzna odpowie między innymi za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do dwudziestu lat pozbawienia wolności.

Przyznał się jednak do posiadania narkotyków. W trakcie przesłuchania stwierdził, że były one na jego własny użytek. - Mężczyzna wyraził skruchę. Mówił, że chciałby cofnąć czas i jest mu przykro. Zapewniał, że chce przeprosić rodzinę poszkodowanych – przekazał prokurator.

Wniosek o areszt

- Został wówczas wobec niego skierowany wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego i sąd to postępowanie umorzył – podał prokurator.

Tragiczny wypadek w Słupsku

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Nad Śluzami w Słupsku. Funkcjonariusze ustalili, że 20-latek kierujący osobowym bmw na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika. Samochód dachował, potrącając sześć idących chodnikiem osób. Śmierć na miejscu poniósł 24-letni mężczyzna. Pozostałych pięć osób trafiło do szpitali – 2 do Lęborka i 3 do Słupska.