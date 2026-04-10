Chciała zobaczyć ukochanego za kratami. Przerobiła dokument mamy

Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie)

Mieszkanka Słupska próbowała odwiedzić swojego partnera w areszcie śledczym, posługując się przerobionym paszportem. Wykorzystała dokument swojej mamy. Kobieta podczas próby wejścia na widzenie została zatrzymana.

Kobieta okazała paszport, w którym wklejone było jej zdjęcie, a oryginalne imię zostało zmienione. Przeróbki zauważyli funkcjonariusze Służby Więziennej i powiadomili policję. Na miejsce przyjechali słupscy policjanci, którzy zatrzymali przerobiony paszport i przesłuchali kobietę.

38-latka tłumaczyła że, jej dowód osobisty jest w trakcie wyrabiania, a bez dokumentu nie mogła odwiedzić partnera, dlatego zdecydowała się na przerobienie paszportu 67-letniej matki - informuje słupska policja.

O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd. Przerabianie lub podrobienie dokumentu jest przestępstwem i grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.