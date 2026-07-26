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Trójmiasto

Kilkaset osób ewakuowanych z aquaparku

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Ewakuacja aquaparku w Redzie
Straż pożarna o wycieku podchlorynu sodu w aquaparku w Redzie
Źródło wideo: TVN24, Bartosz Bieliński
Źródło zdj. gł.: Bartosz Bieliński
Z aquaparku w Redzie (województwo pomorskie) ewakuowano ponad 400 osób - gości i pracowników. Powodem było wydzielanie się chloru po omyłkowym połączeniu dwóch substancji przez jednego z techników - przekazała straż pożarna.

W niedzielę przed godziną 19 służby otrzymały informację o wycieku podchlorynu sodu w krytej pływalni Aquapark Reda. To substancja wykorzystywana do dezynfekcji i uzdatniania wody.

Jak powiedział TVN24 mł. asp. Grzegorz Hinz, oficer prasowy wejherowskiej straży pożarnej, według wstępnych ustaleń miał miejsce błąd techniczny. Technik miał nieświadomie dodać kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu, wykorzystywanym do uzdatniania wody basenowej. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru.

Z aquaparku ewakuowano ponad 400 osób. To goście i pracownicy.

Ewakuacja aquaparku w Redzie
Ewakuacja aquaparku w Redzie
Źródło zdjęcia: Bartosz Bieliński

Na miejsce pojechało 11 zastępów straży pożarnej, w tym cztery zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni. Strażacy prowadzą pomiary stężeń substancji w powietrzu, zabezpieczają miejsce oraz usuwają zagrożenie. W akcji bierze udział ponad 30 ratowników.

Technik trafił do szpitala

Lekkiemu zatruciu uległ technik obsługujący instalację do uzdatniania wody na basenie. Po wstępnym badaniu podjęto decyzję o jego transporcie do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

Źródło: TVN24, PAP
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Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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