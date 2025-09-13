Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Była na drodze ekspresowej, gdy zaczęła rodzić. Szpital był za daleko

Droga ekspresowa S7
Pruszcz Gdański
Źródło: Google Earth
Ciężarna kobieta jechała drogą ekspresową S7 w kierunku Elbląga, kiedy zaczęła rodzić. Nie zdążyłaby dojechać do szpitala. Zjechała więc na pobocze, zadzwoniła po męża i służby. Po kilku minutach na świat przyszedł chłopczyk.

Wszystko działo się w czwartek, 11 września. Dyżurny policji w Pruszczu Gdańskim około godziny 12 dostał zgłoszenie o kobiecie, która zaczęła rodzić, jadąc drogą ekspresową S7 w kierunku Elbląga. Mieszkanka gminy Cedry Wielkie zdążyła zjechać na pobocze.

"Mundurowy natychmiast wysłał na miejsce funkcjonariuszy z wydziału prewencji. Policjantka i policjant przyjechali jednocześnie z karetką pogotowia. Na miejscu był już ojciec mającego przyjść na świat dzieciątka i patrol zarządcy drogi" - przekazała komenda policji w Pruszczu Gdańskim.

Mama i synek czują się dobrze

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce. Wspierali ratowników, którzy odbierali poród. Już po kilku minutach na świat przyszedł chłopiec.

Po wszystkim, noworodek razem z mamą zostali przewiezieni do szpitala w Gdańsku. Jak informują policjanci, oboje są zdrowi.

"Policjanci życzą dzieciątku, jak i jego rodzicom oraz całej rodzinie zdrowia oraz wszelkiej pomyślności" - podsumowali funkcjonariusze.

Rodzącej kobiecie pomogli policjanci
Rodzącej kobiecie pomogli policjanci
Źródło: KPP Pruszcz Gdański
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaRatownicy medycznidzieckoDroga ekspresowa S7
Czytaj także:
karta, płatność, transakcja, terminal, sklep
"Duża awaria", były kłopoty z płatnościami w całej Polsce. Wicepremier zabrał głos
BIZNES
Ćwiczenia Defender Europe 2022
"To nie tylko nowa inicjatywa, to jasny sygnał"
Najnowsze
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
METEO
imageTitle
Niespodziewane emocje w meczu rywali Polaków
EUROSPORT
Andrzej Duda
"Znam go bardzo dobrze...". Duda o słowach Trumpa
imageTitle
Prowadziła na półmetku, utrzymała się na podium. Błysk Twardosz
EUROSPORT
Służby prowadziły akcję w rejonie jeziora Łacha
Odnaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię pocisków. Akcja żandarmerii
WARSZAWA
STSS wywoływana jest przez zakażenie paciorkowcami beta-hemolizującymi grupy A
"Człowiek myśli: to przejdzie. A potem czuje się tak źle, że chciałby zmienić stan skupienia"
Zdrowie
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Tusk o PiS i Konfederacji. "Stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność"
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
METEO
imageTitle
Legia pozbyła się kolejnego napastnika
EUROSPORT
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: jeśli NATO zrobi, jak mówię, wojna szybko się skończy
BIZNES
imageTitle
Rosjanie wykluczeni z kolejnych dyscyplin na zimowych igrzyskach olimpijskich
EUROSPORT
Policjant był pijany
Jechała pijana, miała sądowy zakaz. Uderzyła w słupki i poszła do pracy
Wrocław
policja cwiczenia shutterstock_1333442810
"Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów". Alert dla mieszkańców
Rzeszów
Białoruś miss
Cytaty z Łukaszenki na ubraniach. Tak wybierali miss Białorusi
Świat
Pożar objął w całości drewniany dom i samochód osobowy
W zgliszczach domu znaleźli dwa ciała. To ojciec i syn
Lublin
Budynek mieszkalny
Komu przeszkadza Dżordż?
Joanna Rubin-Sobolewska, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Swoboda pewnym krokiem w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Odbył się 9. Bieg Charytatywny PKO BP. Szczytny cel zbiórki
EUROSPORT
Wycinka drzew przy ulicy Lema w Krakowie
Odwet miasta po nielegalnej wycince. "To ostrzeżenie"
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Miesiąc od skandalicznego transparentu. UEFA milczy, Maccabi wciąż bezkarne
EUROSPORT
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Pijany mężczyzna demolował kościół podczas mszy
Poznań
Primorsk, Rosja, ropa naftowa, tankowce
Atak na kluczowy port nad Bałtykiem. Ukraińcy trafili tankowce z "floty cieni"
Świat
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
METEO
Pożar autobusu w Dąbrowie Górniczej (Śląskie)
Pożar autobusu miejskiego. W środku było 10 pasażerów, zdążyli uciec
Katowice
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Ten atak miał na celu sprawdzić kilka rzeczy"
Pożar auta dostawczego na S7
Pożar auta dostawczego na trasie S7. Nagranie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica