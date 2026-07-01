Trójmiasto Nie kursują pociągi z Lęborka do Słupska. Problemy z trakcją

Peron na dworcu w Słupsku Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ruch pociągów na trasie Słupsk – Lębork jest wstrzymany ze względu na awarię sieci trakcyjnej na jednotorowej linii kolejowej 202 Potęgowo – Damnica.

Jak podaje Piotr Hamarnik z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, awaria skutkuje brakiem zasilania sieci trakcyjnej i konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na trasie Lębork – Słupsk.

- Służby cały czas pracują nad przywróceniem ruchu kolejowego. Naprawa trwa od godziny 13 - powiedział Hamarnik.

Jak przekazał Przemysław Zieliński z PKP PLK, dopiero około 16 zlokalizowano miejsce, w którym doszło do usterki. Na razie nie wiadomo, czy to jedyne miejsce, w którym doszło do uszkodzeń. - Standardowo usuwanie tego typu awarii zajmuje dwie, trzy godziny od momentu rozpoczęcia robót - przekazał.

Pociąg z Warszawy stoi w Słupsku

Największe opóźnienie ma pociąg relacji Gdynia Główna - Słupsk, który wyjeżdżał o godzinie 12.08 i utknął na stacji Pogorzelice. Obecnie jego opóźnienie wynosi 265 minut.

Z kolei na stacji Słupsk utknął pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich (KM) relacji Ustka – Warszawa Zachodnia.

Z aktualnych komunikatów KM wynika, że na stację zostały podstawione autobusy, które dowiozą pasażerów do stacji: Lębork, Wejherowo, Gdynia Główna.

Tam, z biletami kupionymi na pociąg Słoneczny, pasażerowie będą się mogli przesiąść do pociągów InterCity: Delfin relacji Łeba – Warszawa Zachodnia, Posejdon relacji Kołobrzeg – Kraków Główny, Bryza relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny (honorowanie biletów na odcinku Lębork - Sopot), Karpaty relacji Gdynia Główna – Zakopane.