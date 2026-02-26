Poślizg i dachowanie w Gdańsku.mp4 Źródło: trojmiasto.pl

Do zdarzenia doszło w Alei Armii Krajowej w Gdańsku. To ruchliwa trasa łącząca centrum miasta z drogą ekspresową S6.

Okoliczności kolizji

- To było potencjalnie bardzo niebezpieczne zdarzenie. Realnie zakończyło się szczęśliwie, bo prowadząca kobieta nie odniosła żadnych obrażeń - wyjaśnia w rozmowie z reporterem tvn.24 asp. szt. Mariusz Chrzanowski z komendy miejskiej policji w Gdańsku.

Kobieta przyjęła mandat karny w wysokości 3 tysięcy złotych i dostała 10 punktów karnych za niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i podkreślają, że rano wiele dróg jest mokrych i śliskich.

