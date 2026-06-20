Trójmiasto Tragedia na plaży, nie żyje mężczyzna Oprac. Michał Malinowski |

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Pucku

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Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12 na plaży przy ulicy Plażowej w Ostrowie, w powiecie puckim.

"Podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim 72-letni mieszkaniec Łodzi znalazł się pod wodą" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pucku.

Tonął 100 metrów od brzegu

Jak powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, strażacy dostali zgłoszenie o tonącym mężczyźnie około 100 metrów od brzegu. Na miejscu zjawili się ratownicy WOPR, SAR, strażacy oraz funkcjonariusze policji. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć mężczyznę na plażę.

Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia 72-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Policja przypomina:

korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk;

stosuj się do poleceń ratowników;

wchodź do wody po spożyciu alkoholu;

nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich;

zwracaj uwagę na swoje samopoczucie i stan zdrowia;

nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku lub długim opalaniu;

nie kąp się w pojedynkę;

jeśli zauważysz osobę potrzebującą pomocy, nie ryzykuj własnym życiem i natychmiast wezwij służby;

w sytuacji zagrożenia dzwoń pod numer alarmowy 112.

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