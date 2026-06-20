Tragedia na plaży, nie żyje mężczyzna
Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12 na plaży przy ulicy Plażowej w Ostrowie, w powiecie puckim.
"Podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim 72-letni mieszkaniec Łodzi znalazł się pod wodą" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pucku.
Tonął 100 metrów od brzegu
Jak powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, strażacy dostali zgłoszenie o tonącym mężczyźnie około 100 metrów od brzegu. Na miejscu zjawili się ratownicy WOPR, SAR, strażacy oraz funkcjonariusze policji. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć mężczyznę na plażę.
Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia 72-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.
Policja przypomina:
- korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk;
- stosuj się do poleceń ratowników;
- wchodź do wody po spożyciu alkoholu;
- nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich;
- zwracaj uwagę na swoje samopoczucie i stan zdrowia;
- nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku lub długim opalaniu;
- nie kąp się w pojedynkę;
- jeśli zauważysz osobę potrzebującą pomocy, nie ryzykuj własnym życiem i natychmiast wezwij służby;
- w sytuacji zagrożenia dzwoń pod numer alarmowy 112.
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Źródło: tvn24.pl