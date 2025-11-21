Logo strona główna
Trójmiasto

Ogromne straty operatorów komórkowych. Sześciu podejrzanych
Źródło: CBZC
Prokuratura Regionalna w Gdańsku postawiła zarzuty sześciu osobom. Są podejrzane o zakłócanie pracy systemów teleinformatycznych i wykorzystywanie nielegalnej infrastruktury do generowania międzynarodowych połączeń. Straty operatorów komórkowych oszacowano na niemal 1,3 miliona złotych.

Sześć osób usłyszało zarzuty popełnienia przestępstw polegających na zakłócaniu funkcjonowania systemów teleinformatycznych, zmianie danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa komunikacji, a także zakłócania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych. Jak ustaliła prokuratura, doprowadziło to do wyrządzenia szkody majątkowej w łącznej kwocie niemal 1,3 miliona złotych dwóm wiodącym operatorom sieci telefonii komórkowej z tytułu międzynarodowych rozliczeń roamingowych. - Podejrzani - obywatele polscy, pięciu mężczyzn i jedna kobieta - prowadzili działalność w latach 2022-2024, na terenie całej Polski, a elementy infrastruktury były usytuowane na terenie Gdyni i Władysławowa w województwie pomorskim, a także na terenie Włocławka i Lipna w województwie kujawsko-pomorskim - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.

Oskarżeni wykorzystywali urządzenia simbox (dekoder umożliwiający równoczesną instalację wielu kart SIM, często różnych operatorów komórkowych, co zezwala na jednoczasową współpracę z kilkoma bramkami GSM), bramki FCT (urządzenie łączące telefon stacjonarny z siecią komórkową, umożliwiające zamianę łączności telefonii stacjonarnej na połączenia telefonii komórkowej), a także niemal 25 tysięcy kart SIM (operatorów polskich i zagranicznych) zarejestrowanych na fałszywe dane różnych osób, w większości pochodzących z Ukrainy.

Wykorzystali 25 tysięcy kart SIM zarejestrowanych na fałszywe dane
Źródło: CBZC

- Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że nieautoryzowane, międzynarodowe połączenia telekomunikacyjne generowały nie tylko straty finansowe operatorów telekomunikacyjnych z tytułu opłat roamingowych, lecz również mogły negatywnie wpływać na bezpieczeństwo państwa - podkreśla rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Śledztwo w toku

Funkcjonariusze Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod koniec października na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego wykonali 21 przeszukań pomieszczeń, podczas których zabezpieczyli elementy infrastruktury służącej do nawiązywania i utrzymywania nielegalnego ruchu sieciowego. Po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju i dozoru policji. Prokuratura podkreśla, że śledztwo jest w toku. Podejrzanym grozi do lat 15 więzienia, wysoka kara grzywny oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej.

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBZC

Policja Przestępstwa Pomorze Prokuratura
Najnowsze

