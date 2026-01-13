Logo strona główna
Trójmiasto

Czołowe zderzenie dwóch aut. Wśród rannych dzieci

Cztery osoby ranne po wypadku w Mokrzynie
Zderzenie dwóch aut w Mokrzynie, wśród rannych dzieci
Źródło: KPP w Bytowie
Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych w Mokrzynie (woj. pomorskie) na drodze krajowej nr 20. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala, wśród nich dzieci w wieku 13 i 6 lat.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 15.30 w Mokrzynie w powiecie bytowskim (woj. pomorskie) na drodze krajowej nr 20. Jak podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA, zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca dodge'a nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo z naprzeciwka kierowcą audi. Do szpitala zostały zabrane trzy osoby -  w tym dzieci w wieku 13 i 6 lat oraz 53-letni kierowca audi - powiedział sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Cztery osoby ranne po wypadku w Mokrzynie
Cztery osoby ranne po wypadku w Mokrzynie
Źródło: KPP Bytów

DK20 jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy lokalnymi drogami przez: Półczno, Studzienice, Ząbinowice i Mądrzechowo. Utrudnienie może potrwać do godziny 19.

Na miejscu policja bytowska ustala okoliczności wypadku. 

Autorka/Autor: //tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów

