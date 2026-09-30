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Trójmiasto

Włamanie do zamkniętego szpitala. Ukradli leki, sprzęt i karetkę

Natalia Grzybowska
Damian Nowicki
Zespół autorów
Oprac. Natalia GrzybowskaOprac. Damian Nowicki
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Szpital w Miastku w czasie pandemii walczy jak może o życie mieszkańców
Kradzież z włamaniem do szpitala w Miastku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Włamali się do zamkniętego szpitala w Miastku. Ich łupem padły między innymi leki, sprzęt medyczny i ambulans, którym odjechali.

W sprawie włamania i kradzieży, do których doszło w nocy z 23 na 24 września zatrzymany został 34-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego. Skradziono wówczas sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans transportowy stacji dializ, którym złodzieje odjechali.

Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, a miastecki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Według policji, 34-latek działał wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi jeszcze osobami. Jak przekazał mł. asp. Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji, wciąż są one poszukiwane.

Policjanci odzyskali część skradzionych leków i sprzętu komputerowego, a także ambulans. Ich łączna wartość to około 180 tysięcy złotych.

Szpital stracił umowę z NFZ, od kilku tygodni nie przyjmuje pacjentów

Szpital w Miastku od kilku tygodni jest zamknięty. 6 sierpnia rzeczniczka pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierat poinformowała o wygaśnięciu umowy na świadczenia szpitalne, specjalistyczne i rehabilitacyjne.

Niedługo później burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz poinformował, że do sądu został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości szpitala. Zadłużenie placówki przekracza 40 milionów złotych. "To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta" - napisał w mediach społecznościowych gminy.

Szpital w Miastku
Szpital w Miastku
Źródło zdjęcia: TVN24

Pod koniec lipca Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył też na placówkę 13,2 miliona złotych kary za nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych przez zewnętrznego podwykonawcę. Kontrola wykazała, że lekarze wykazywali nawet 77 zabiegów w ciągu doby.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl, pap
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Tagi:
SzpitalOchrona zdrowiaMiastkoPolicja
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