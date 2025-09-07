Śmierć podczas zawodów triathlonowych

Do zdarzenia doszło w Malborku Źródło: Google Maps

W sobotę, podczas pierwszego dnia zawodów Castle Triathlon w Malborku, zmarł jeden z uczestników. Jak przekazała policja w Malborku, do zdarzenia doszło w trakcie etapu wodnego. 66-letni mężczyzna miał podpłynąć do ratowników i zakomunikować im, że źle się czuje. "(...) jeden z zawodników zasłabł podczas etapu pływackiego i poprosił o pomoc służby ratownicze. Zawodnikowi została udzielona natychmiastowa pomoc ze strony zabezpieczenia WOPR i pogotowia ratunkowego, którzy podjęli akcję ratunkową, a następnie reanimacyjną. Niestety zawodnik zmarł" - poinformował organizator zawodów Castle Triathlon Malbork w komunikacie.

Mężczyzna był mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego

Zawody nie zostały przerwane. Komunikat organizatora

Tego dnia organizator - zgodnie z wolą rodziny - nie przerwał zawodów, a o sprawie poinformował w komunikacie dopiero po ich zakończeniu.

"W tej tragicznej sytuacji rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia i zgodnie z wolą rodziny prosimy o uszanowanie ich prywatności. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy Castle Triathlon Malbork zapewnili rzetelne zabezpieczenie ratownicze i medyczne zawodów oraz podjęli współpracę z odpowiednimi służbami" - podkreślono w komunikacie.

Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury.

