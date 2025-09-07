Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Śmierć podczas zawodów triathlonowych

Wezwano ratowników medycznych
Do zdarzenia doszło w Malborku
Źródło: Google Maps
Podczas pierwszego dnia zawodów triathlonowych w Malborku (Pomorskie) zmarł 66-letni uczestnik zawodów. Do zdarzenia doszło w trakcie etapu wodnego. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

W sobotę, podczas pierwszego dnia zawodów Castle Triathlon w Malborku, zmarł jeden z uczestników. Jak przekazała policja w Malborku, do zdarzenia doszło w trakcie etapu wodnego. 66-letni mężczyzna miał podpłynąć do ratowników i zakomunikować im, że źle się czuje. "(...) jeden z zawodników zasłabł podczas etapu pływackiego i poprosił o pomoc służby ratownicze. Zawodnikowi została udzielona natychmiastowa pomoc ze strony zabezpieczenia WOPR i pogotowia ratunkowego, którzy podjęli akcję ratunkową, a następnie reanimacyjną. Niestety zawodnik zmarł" - poinformował organizator zawodów Castle Triathlon Malbork w komunikacie.

Mężczyzna był mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego

Zawody nie zostały przerwane. Komunikat organizatora

Tego dnia organizator - zgodnie z wolą rodziny - nie przerwał zawodów, a o sprawie poinformował w komunikacie dopiero po ich zakończeniu.

"W tej tragicznej sytuacji rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia i zgodnie z wolą rodziny prosimy o uszanowanie ich prywatności. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy Castle Triathlon Malbork zapewnili rzetelne zabezpieczenie ratownicze i medyczne zawodów oraz podjęli współpracę z odpowiednimi służbami" - podkreślono w komunikacie.

Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury.

Komunikat organizatora Castle Triathlon Malbork
Komunikat organizatora Castle Triathlon Malbork
Źródło: castletriathlon.com
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie żyje uczestnik Biegu św. Dominika  

Nie żyje uczestnik Biegu św. Dominika  

Było powyżej 30 stopni, studenci biegali z wojskowym rynsztunkiem. Jeden zmarł, są zarzuty

Było powyżej 30 stopni, studenci biegali z wojskowym rynsztunkiem. Jeden zmarł, są zarzuty

WARSZAWA
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MalborkPolicjawojewództwo pomorskieSportWoda
Czytaj także:
Niedźwiedź Okan
Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą
METEO
imageTitle
"Kompromitacja stulecia". Ostra krytyka po sensacyjnej porażce
EUROSPORT
Restauracja
Ruszają przygotowania do imprez. Tyle średnio za "talerzyk"
BIZNES
Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością
Zaparkowała na "kopercie" i poszła z dzieckiem do szkoły. Kiedy wróciła, policja już czekała
Poznań
Wieża RTV na zdjęciu z początku lat dziewięćdziesiątych
Są dwie, "od zawsze", nawet w logo osiedla. Jedna może zniknąć
Filip Czekała
imageTitle
Pajor błysnęła, Barcelona wygrała 8:1
EUROSPORT
Moment jednej z kradzieży nagrały kamery
Tak kradli łupy warte prawie pół miliona złotych
Wrocław
Zamknięta plaża w Sydney
Krzyczał "nie chcę być ugryziony". Obława u wybrzeży Australii
METEO
kabel, energetyka, telekomunikacja, podwodny kabel
Przerwy w dostępie do internetu. "Ciąg awarii kabli podmorskich"
Świat
imageTitle
"Na tym polega nasza siła, że możemy się wygrzebać z trudnej sytuacji"
EUROSPORT
Bogdan Klich
Co Przydacz robił u Klicha? "Dla Trumpa to nie Bogdan, tylko Boogie"
Polska
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
WARSZAWA
imageTitle
Święto kobiecej piłki w Niemczech. Rekord pobity o blisko 20 tysięcy
Najnowsze
Karol Nawrocki na dożynkach w Częstochowie
Nawrocki na dożynkach. Dziękował wsi za wygrane wybory
Polska
Giorgio Armani
Kto przejmie władzę po legendzie mody?
BIZNES
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Jechał rowerem, został śmiertelnie potrącony. Oświadczenie po śmierci pięciolatka
Kraków
imageTitle
Dramaturgia godna finału. Brazylijki z brązowymi medalami mistrzostw świata
EUROSPORT
Kierowca zablokował ruch
Zablokował ruch, bo czekał na pasażerkę. "Choroba naszych dróg"
Poznań
Hyundai Georgia USA
Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Zadecydowano, co dalej
BIZNES
Uroczystość potwierdzająca pełnoletność księcia Hisahito
Japoński książę osiągnął pełnoletność. W tle debata o sukcesję
Świat
imageTitle
Wyzwanie Lewandowskiego. Do trzech razy sztuka?
EUROSPORT
burza shutterstock_2473381385
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Konfa Nawrockiego po spotkaniu z prezydentem Trumpem
"To gigantyczny błąd". Komentarze po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem
Polska
imageTitle
Polska w ćwierćfinale EuroBasketu. Koszykarze odwrócili losy meczu w Rydze
EUROSPORT
epa12359088
Polska - Bośnia i Hercegowina w 1/8 finału ME (zapis relacji)
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii
METEO
"Prawdziwy prąd" z węgla vs "podróbka" z wiatru? Nie ma takiego podziału
FAŁSZZ wiatru jest "gorszy prąd"?
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_1503749186
Gigant pozwany. Oskarżenie o kradzież treści
BIZNES
imageTitle
Powrót na ring i srogie lanie. Adamek kończy karierę
EUROSPORT
Budynek Rządu Ukrainy
Rosjanie ostrzelali siedzibę rządu w Kijowie. Tusk wzywa do "mocnej reakcji"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica