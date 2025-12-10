Auto ruszyło bez kierowcy i wjechało w radiowóz. Wszystko nagrała kamera

Auto ruszyło bez kierowcy i wjechało w radiowóz. Moment kolizji nagrał monitoring Źródło: KPP Bytów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do nietypowego zdarzenia doszło na parkingu przed marketem w Lipnicy. Podczas nieobecności 70-letniego kierowcy jego pojazd, w którym siedziała pasażerka, zaczął sam się cofać i uderzył w zaparkowany nieopodal radiowóz.

Kobieta opuściła auto i poinformowała męża o sytuacji, jednak mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia.

Ustalenie sprawcy nie zajęło długo

Policjanci szybko ustalili przebieg całego zajścia oraz sprawcę dzięki zapisowi z monitoringu, który zarejestrował moment kolizji.

- Mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć powodów swojej ucieczki. Został ukarany mandatem 1500 złotych i 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD