Auto ruszyło bez kierowcy i wjechało w radiowóz. Wszystko nagrała kamera

Do nietypowego zdarzenia doszło na parkingu przed marketem w Lipnicy. Podczas nieobecności 70-letniego kierowcy jego pojazd, w którym siedziała pasażerka, zaczął sam się cofać i uderzył w zaparkowany nieopodal radiowóz.
Kobieta opuściła auto i poinformowała męża o sytuacji, jednak mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia.
Ustalenie sprawcy nie zajęło długo
Policjanci szybko ustalili przebieg całego zajścia oraz sprawcę dzięki zapisowi z monitoringu, który zarejestrował moment kolizji.
- Mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć powodów swojej ucieczki. Został ukarany mandatem 1500 złotych i 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów