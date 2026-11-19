Trójmiasto Żona nie złożyła mu życzeń i nie chciała pić z nim alkoholu. Zadzwonił na policję Oprac. Damian Nowicki |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło 17 listopada w Lęborku (województwo pomorskie). Wyraźnie nietrzeźwy mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i domagał się interwencji policji. Powodem zgłoszenia miało być niewłaściwe zachowanie jego żony, która, według jego relacji, wszczęła awanturę i stosowała wobec niego przemoc fizyczną.

Gdy policjanci dojechali na miejsce, okazało się, że 66-latek zadzwonił, bo partnerka nie złożyła mu życzeń i nie chciała pić z nim alkoholu.

Lębork. Prosił policję, aby zabrali jego żonę, która nie chciała z nim pić

Mundurowi pouczyli mężczyznę za wykroczenie wywołania fałszywego alarmu, ale coraz bardziej pijany 66-latek nadal wydzwaniał skarżąc się nie tylko na żonę, ale też samopoczucie. Skierowanego na miejsce pogotowia ratunkowego nie wpuścił do domu.

Trzecia interwencja mundurowych zakończyła się sporządzeniem wniosku o ukaranie 66-latka za wywołanie niepotrzebnej czynności fałszywą informacją i umyślne utrudnianie prawidłowego funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego poprzez blokowanie numeru alarmowego.

Zgodnie z art. 66 kodeksu wykroczeń grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, sąd może orzec nawiązkę do wysokości 1000 zł.