Trójmiasto

Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Sprawa może trafić do innego miasta

Zdzisław K.
Zdzisław K. po czynnościach w prokuraturze
Źródło: TVN24
Sąd Rejonowy w Kwidzynie skierował wniosek o przekazanie sprawy Zdzisława K., oskarżonego o zgwałcenie dziecka, do innej jednostki. Chodzi o sprawę syna Jacka Kurskiego, któremu grozi do 12 lat więzienia.

Zdzisław K., syn byłego prezesa telewizji rządowej, został oskarżony przez prokuraturę o zgwałcenie dziewięcioletniej Magdaleny. W grudniu 2025 akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Jak mówi nam teraz Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, sąd ten 2 stycznia wystąpił z wnioskiem o przekazanie sprawy do innej jednostki.

Jak tłumaczy nam sędzia Kaźmierczak, postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie ze "względów ekonomii procesowej". - Większość świadków zamieszkuje w Gdańsku albo w pobliżu Gdańska - wyjaśnia sędzia.

Dokument jeszcze nie dotarł do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kiedy tak się stanie, sąd podejmie decyzję w ciągu tygodnia.

O sprawie pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Błyskawiczne śledztwo prokuratury
Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Błyskawiczne śledztwo prokuratury

Kujawsko-Pomorskie

Zdaniem prokuratury Zdzisław K. wielokrotnie zgwałcił małoletnią Magdalenę (w trakcie opisywanych przez prokuraturę czynów miała dziewięć lat). Do tych zdarzeń miało dochodzić wiosną i latem 2009 roku w Gdańsku oraz w leśniczówce, w której rodzina Kurskich i rodzina Magdaleny wspólnie spędzali wakacje.

Zdzisław K. nie przyznał się do winy

Jak czytamy w akcie oskarżenia, Antoni Zdzisław K., "wykorzystując zależność emocjonalną i społeczną pokrzywdzonej, pod pretekstem masażu i nagrody w postaci wspólnych gier i zabaw, a także uniemożliwiając pokrzywdzonej swobodne opuszczenie pokoju przez jego zamknięcie na klucz, doprowadził małoletnią do obcowania płciowego".

Zdzisław K. usłyszał zarzuty w połowie września 2025 roku. Nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury są one sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Oskarżony przeszedł też badania psychologiczne i seksuologiczne, co jest powszechną procedurą przy badaniu tzw. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Po zakończonych czynnościach w prokuraturze we wrześniu 2025 roku reporter TVN24 rozmawiał z Antonim Zdzisławem K. - To jest przede wszystkim atak na polską prawicę i polską rodzinę. Ja nic złego nie zrobiłem, a atak jest wymierzony w mojego ojca, który jest odważnym politykiem prawicy. (…) Dołożę wszelkich starań, aby prawda wyszła na jaw - powiedział wtedy K.

Mężczyzna twierdzi, że wersja zdarzeń przedstawiona przez pokrzywdzoną to "jej wymysł".

Oskarżonemu grozi od dwóch do 12 lat więzienia.

Zdzisław K. po czynnościach w prokuraturze
Źródło: TVN24

Sprawa dwukrotnie umarzana

O tym, że Zdzisław K. mógł krzywdzić małoletnią Magdalenę, prokuratura dowiedziała się w 2015 roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła matka dziewczyny, a śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie. Magdalena została przesłuchana w obecności psychologa. Mówiła o wydarzeniach sprzed lat, do których dochodziło za zamkniętymi drzwiami w prywatnej leśniczówce na Warmii.

Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia
Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia

Kacper Sulowski

Zeznała wtedy, że po raz pierwszy Zdzisław miał ją skrzywdzić, kiedy miała mniej niż dziewięć lat. Syn Jacka Kurskiego był osiem lat starszy. Czyny miały się powtarzać przez kilka kolejnych sezonów wakacyjnych. Sprawa dwukrotnie - w 2017 i 2019 roku - była umarzana przez gdańską prokuraturę. Prokuratorki nie chciały w ogóle rozmawiać z jednym ze świadków, a biegłego, który uznał zeznania pani Magdaleny za wiarygodne, przesłuchiwała sama szefowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - Teresa Rutkowska-Szmydyńska. Później awansowała i z Gdańska trafiła do Prokuratury Krajowej. Po zmianie rządu śledczy przeprowadzili audyt i nie mają wątpliwości: prokuratorki stanowczo się pośpieszyły.

Zeznania kobiety jako pierwsza publikowała "Gazeta Wyborcza" w 2020 roku w reportażu "Koszmar Magdy w leśniczówce".

OGLĄDAJ: "Skręcała" śledztwa. Cztery sprawy, w których "nie ma przypadków"
Teresa Rutkowska-Szmydyńska

"Skręcała" śledztwa. Cztery sprawy, w których "nie ma przypadków"

"Byłam wtedy małym dzieckiem". Prokuratura bada sprawę syna Jacka Kurskiego
"Byłam wtedy małym dzieckiem". Prokuratura bada sprawę syna Jacka Kurskiego

"Polska i świat"
Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jacek Kurski
imageTitle
Rodzina Goczałów nadal świetnie radzi sobie w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
Lublin
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem. Eksperci ostrzegają przed "cichym zabójcą"
Anna Bielecka
Posiedzenie Sejmu
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Oboje usłyszeli zarzuty
Rzeszów
WOŚP 2026 na świecie
Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji. Trudne zadanie Jagiellonii
EUROSPORT
Szpital operacja blok operacyjny
Pierwszy taki zabieg w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Wykonali go kardiochirurdzy z Opola
Zdrowie
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
METEO
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Inflacja bazowa. Najnowsze dane
BIZNES
Stetoskop lekarz wykres medycyna
115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć
Piotr Wójcik
imageTitle
Hurkacz wrócił na dobre. "Pozytywnie się sobą zaskoczyłem"
EUROSPORT
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
"To cienie psów. Skóra i kości, drżące, zgaszone"
Kielce
imageTitle
Mistrz jest u siebie. Federer znów zagrał na centralnym korcie
EUROSPORT
Protest w ramach poparcia dla Irańczyków w Szwajcarii. Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, 13 stycznia 2026 r.
Reżim stracił swoją największą broń
Świat
Zdarzenie w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie)
Szklany daszek zasypany śniegiem spadł tuż obok niej. Policja bada sprawę
Trójmiasto
Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Przekazał 82 opony, miał zapłacić dwa miliony kary. Decyzja sądu
Białystok
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek
BIZNES
Kamil B. usłyszał zarzuty po ataku na lekarkę
Zaatakował lekarkę w gabinecie. Sąd zdecydował o areszcie
Częstochowa
Blok, w którym doszło do zabójstwa
Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa
Kraków
Zima, śnieg, mróz, sople
IMGW alarmuje w 13 województwach
METEO
Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Narkotyki wracały na rynek. Oskarżeni byli policjanci
Katowice
snieg
Śnieżna "bitwa" o miejsce parkingowe. Nagranie
Świat
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Miliony na ośrodki wypoczynku. Osiem osób oskarżonych o wyłudzenie
Kielce
Zbombardowano domy przywódcy gangu Jimmy'ego Cheriziera o pseudonimie "Barbecue"
Zbombardowano domy należące do "Berbecue"
Świat
Siedziba firmy UAB TVC Solutions w Szawlach na Litwie
Rozkazy z Moskwy, grupa terrorystyczna i próba podpalenia. Są oskarżeni
Świat
Mateusz Morawiecki
FAŁSZMorawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?
Michał Istel

