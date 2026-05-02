Czołowe zderzenie z wozem strażackim. Nie żyje 22-latek
Do tragicznego wypadku doszło około godziny 14.45 w powiecie kościerskim. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat, 22-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki Scania" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie.
Jak wyjaśnia rzecznik tamtejszej policji, asp.szt. Piotr Kwidziński, tą ciężarówką był wóz strażacki.
Jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie
W wyniku zdarzenia 22-letni kierujący pojazdem osobowym, pomimo podjętej na miejscu reanimacji, zmarł. Pasażer tego pojazdu, 20-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego, został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku.
Według policji wozem strażackim kierował 41-letni mężczyzna, który był trzeźwy.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
