Zamieszki podczas meczu w Kołobrzegu. Policja użyła gazu i armatki wodnej
W niedzielę 27 września na stadionie w Kołobrzegu odbył się mecz 7. kolejki IV ligi zachodniopomorskiej. Jeszcze przed meczem służby porządkowe zakwalifikowały spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka, a do zabezpieczenia skierowano dodatkowych policjantów z garnizonu zachodniopomorskiego.
Podczas oprawy przygotowanej przez fanów Kotwicy odpalona została pirotechnika. Z kolei kibice Gwardii wyłamali fragment ogrodzenia sektora gości na trybunach i kilku z nich wydostało się poza wyznaczoną strefę. W ich kierunku ruszyli sympatycy Kotwicy, ale do bezpośredniego starcia nie doszło, ponieważ pomiędzy nimi pojawili się funkcjonariusze.
Zamieszki na meczu w Kołobrzegu. Użyto gazu i armatki wodnej
Na płytę stadionu weszło kilkudziesięciu policjantów, którzy utworzyli kordon oddzielający zwaśnione grupy. Doszło do wyzwisk, a w kierunku funkcjonariuszy poleciały również różne przedmioty. Aby opanować sytuację w trakcie interwencji użyto gazu oraz armatki wodnej. Spotkanie zostało przerwane na ok. 15 minut, a piłkarze schronili się w szatni.