Trójmiasto Zamieszki podczas meczu w Kołobrzegu. Policja użyła gazu i armatki wodnej Oprac. Damian Nowicki |

Kibice używają rac Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W niedzielę 27 września na stadionie w Kołobrzegu odbył się mecz 7. kolejki IV ligi zachodniopomorskiej. Jeszcze przed meczem służby porządkowe zakwalifikowały spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka, a do zabezpieczenia skierowano dodatkowych policjantów z garnizonu zachodniopomorskiego.

Podczas oprawy przygotowanej przez fanów Kotwicy odpalona została pirotechnika. Z kolei kibice Gwardii wyłamali fragment ogrodzenia sektora gości na trybunach i kilku z nich wydostało się poza wyznaczoną strefę. W ich kierunku ruszyli sympatycy Kotwicy, ale do bezpośredniego starcia nie doszło, ponieważ pomiędzy nimi pojawili się funkcjonariusze.

Zamieszki na meczu w Kołobrzegu. Użyto gazu i armatki wodnej

Na płytę stadionu weszło kilkudziesięciu policjantów, którzy utworzyli kordon oddzielający zwaśnione grupy. Doszło do wyzwisk, a w kierunku funkcjonariuszy poleciały również różne przedmioty. Aby opanować sytuację w trakcie interwencji użyto gazu oraz armatki wodnej. Spotkanie zostało przerwane na ok. 15 minut, a piłkarze schronili się w szatni.